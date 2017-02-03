Многие из нас любят сладости: конфеты, печенье, вафли, шоколад, пирожные, торты и т. д. Все они, как правило, являются высококалорийными углеводами с высоким содержанием сахара и имеют приятный вкус и аромат. Но всем известно, что сладости — это враг номер один для зубов и фигуры.



В древние времена кариес считался признаком богатства и достатка. Поскольку бедные люди не могли себе позволить сладости, их зубы были здоровыми, а иметь такие считалось постыдным.

Согласно статистике, сейчас в каждой стране кариесом страдает до 98 % населения. В настоящее время все хотят сохранить здоровые, белоснежные зубы. Для этого их нужно регулярно чистить.

Не менее важно правильное питание. Исследователи выяснили, что чаще всего кариесом страдают люди, которые отказываются от завтрака. Утром нужно есть пищу, которая содержит кальций (зерновые каши, молочные продукты, фрукты, овощи). Кальций защищает зубы от кариеса. К сожалению, во многих семьях традиционным завтраком считаются чашка кофе или чая и бутерброд с колбасой и маслом. И это в корне неверный подход. Если родители не следят за тем, что и когда ест их ребенок, то вероятность развития у него кариеса возрастает до 36 %.

Правилами здорового питания для предотвращения кариеса являются следующие. Во‑первых, надо есть меньше углеводов — они играют основополагающую роль в развитии кариеса. Для этого достаточно ограничить сладкую пищу или прибегнуть к ее замене (скажем, вместо сахара добавлять в чай натуральный мед).

Во‑вторых, следует употреблять больше растительной клетчатки. Она содержится в овощах и фруктах. Клетчатка недоступна для микробов полости рта и в то же время очень полезна для кишечника.

В‑третьих, не стоит забывать о механической «чистке» зубов — с помощью овощей и фруктов. Намного полезнее съесть целую морковь или яблоко, чем измельченные. Жесткая пища естественным образом очищает зубы, и они дольше остаются здоровыми.

В‑четвертых, кислые овощи и фрукты, мясные бульоны, щи способны вызывать увеличение образования слюны. Благодаря этому они оказывают сильное противокариозное действие. Слюна буквально смывает бактерии, содержит антибактериальное вещество лизоцим и кальций, который, проникая в эмаль, укрепляет ее.

И напоследок, не надо полностью отказываться от конфет, шоколада, печенья. Тем более что тотальная отмена сладкого вызывает в организме снижение содержания гормонов счастья — эндорфинов. Для профилактики кариеса рекомендовано чистить зубы после каждого употребления сладостей.

Неправильное питание и недостаточный уход за зубами могут привести к кариесу и даже к ранней потере зубов. А соблюдение несложных правил питания позволит сохранить красивую улыбку, чтобы человек чувствовал себя уверенно в любой жизненной ситуации.

Татьяна Марчик, врач- стоматолог УЗ «4‑я городская клиническая стоматологическая поликлиника»