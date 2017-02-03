Общение Лукашенко с журналистами побило рекорд 2015 года: тогда пресс-конференция длилась семь часов и семь минут, а в 2017-м — на 14 минут дольше.
Глава государства предложил журналистам и экспертам сделать перерыв и пообедать, однако те отказались. Несмотря на интерес, многие журналисты иногда выходили в туалет.
Самыми упоминаемыми президентом людьми стали независимый экономист Ярослав Романчук, главред "Народной воли" Иосиф Середич, вице-премьеры Владимир Семашко и Михаил Русый, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.
Среди острых вопросов главе государства прозвучали темы первого интервью его сына Николая, строительства чиновниками коттеджей в районе Дроздов, декрет "о тунеядцах", а также отношения с Россельхознадзором.
Впервые пресс-конференция президента проходила в здании НВЦ "БелЭкспо" — так называемой "ромашке". Журналисты жаловались, что в помещении было очень холодно.
Первый вопрос президенту задали "от имени народа" — это было сбойка из опросов белорусов на улицах, последний — про национальную мечту.
В ходе пресс-конференции президент называл себя "сельским человеком", пограничником, хоккеистом, историком и экономистом.
Телеверсию "Большого разговора" с Лукашенко можно будет посмотреть 4 февраля в эфире государственных телеканалов — в нее должно войти только самое интересное.
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