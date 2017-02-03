МИНСК, 3 фев — Sputnik. "Большой разговор с президентом" в пятницу стал самой длительной пресс-конференцией главы белорусского государства — она продлилась семь часов и 21 минуту, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Вопрос Sputnik: Лукашенко о первом интервью младшего сына Николая

Традиционная пресс-конференция Александра Лукашенко состоялась 3 февраля в новом формате — "большого разговора". Для беседы с белорусским лидером были приглашены 38 журналистов и около сотни экспертов, которые общались с президентом более семи часов.

Sputnik вел онлайн-трансляцию "большого разговора" с президентом , а самое интересное и важное публиковал в материалах специального сюжета. Агентство также подготовило несколько фактов и громких цитат из прошедшей пресс-конференции.

Общение Лукашенко с журналистами побило рекорд 2015 года: тогда пресс-конференция длилась семь часов и семь минут, а в 2017-м — на 14 минут дольше.

Глава государства предложил журналистам и экспертам сделать перерыв и пообедать, однако те отказались. Несмотря на интерес, многие журналисты иногда выходили в туалет.

Самыми упоминаемыми президентом людьми стали независимый экономист Ярослав Романчук, главред "Народной воли" Иосиф Середич, вице-премьеры Владимир Семашко и Михаил Русый, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.



Среди острых вопросов главе государства прозвучали темы первого интервью его сына Николая, строительства чиновниками коттеджей в районе Дроздов, декрет "о тунеядцах", а также отношения с Россельхознадзором.

Впервые пресс-конференция президента проходила в здании НВЦ "БелЭкспо" — так называемой "ромашке". Журналисты жаловались, что в помещении было очень холодно.

Первый вопрос президенту задали "от имени народа" — это было сбойка из опросов белорусов на улицах, последний — про национальную мечту.

В ходе пресс-конференции президент называл себя "сельским человеком", пограничником, хоккеистом, историком и экономистом.

Телеверсию "Большого разговора" с Лукашенко можно будет посмотреть 4 февраля в эфире государственных телеканалов — в нее должно войти только самое интересное.