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"Большой разговор" с Лукашенко: рекордная пресс-конференция президента

03.02.2017 19:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. "Большой разговор с президентом" в пятницу стал самой длительной пресс-конференцией главы белорусского государства — она продлилась семь часов и 21 минуту, сообщает Sputnik.

"Большой разговор" с Лукашенко: рекордная пресс-конференция президента
© Sputnik / Виктор Толочко
Вопрос Sputnik: Лукашенко о первом интервью младшего сына Николая

Традиционная пресс-конференция Александра Лукашенко состоялась 3 февраля в новом формате — "большого разговора". Для беседы с белорусским лидером были приглашены 38 журналистов и около сотни экспертов, которые общались с президентом более семи часов.

Sputnik вел онлайн-трансляцию "большого разговора" с президентом, а самое интересное и важное публиковал в материалах специального сюжета. Агентство также подготовило несколько фактов и громких цитат из прошедшей пресс-конференции.

  • Общение Лукашенко с журналистами побило рекорд 2015 года: тогда пресс-конференция длилась семь часов и семь минут, а в 2017-м — на 14 минут дольше.
  • Глава государства предложил журналистам и экспертам сделать перерыв и пообедать, однако те отказались. Несмотря на интерес, многие журналисты иногда выходили в туалет.
  • Самыми упоминаемыми президентом людьми стали независимый экономист Ярослав Романчук, главред "Народной воли" Иосиф Середич, вице-премьеры Владимир Семашко и Михаил Русый, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.
  • Среди острых вопросов главе государства прозвучали темы первого интервью его сына Николая, строительства чиновниками коттеджей в районе Дроздов, декрет "о тунеядцах", а также отношения с Россельхознадзором.
  • Впервые пресс-конференция президента проходила в здании НВЦ "БелЭкспо" — так называемой "ромашке". Журналисты жаловались, что в помещении было очень холодно.
  • Первый вопрос президенту задали "от имени народа" — это было сбойка из опросов белорусов на улицах, последний — про национальную мечту.
  • В ходе пресс-конференции президент называл себя "сельским человеком", пограничником, хоккеистом, историком и экономистом.

Телеверсию "Большого разговора" с Лукашенко можно будет посмотреть 4 февраля в эфире государственных телеканалов — в нее должно войти только самое интересное.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналисты отказались от обеда в перерыве "большого разговора", однако в туалет выходить все же могли.

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