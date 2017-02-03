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В Минске задержан бывший врач-психиатр, выращивавший галлюциногенные грибы

03.02.2017 21:09 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. В Минске задержан пенсионер, выращивавший запрещенные грибы.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 61-летний мужчина, в прошлом врач-психиатр, у себя дома выращивал псилоцибиновые грибы. Они содержат галлюциногенные (психоделические) вещества, а их выращивание законодательно запрещено. Мужчину задержали сотрудники столичного наркоконтроля.

У себя дома пенсионер организовал настоящую лабораторию, где имелось все необходимое для выращивания грибов. В квартире оперативники обнаружили и изъяли более 115 г сухих грибов, также имелось 15 г марихуаны, трансформатор, компрессор, семена, удобрения.

Мужчина рассказал, что выращивал грибы как для себя, так и для сбыта.

В отношении него сейчас возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. В Минске задержан пенсионер, выращивавший запрещенные грибы. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 61-летний мужчина, в прошлом врач-психиатр, у себя...

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