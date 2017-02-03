|
В пункте пропуска "Брест" задержали гражданина Таджикистана с партией насвая
03.02.2017 20:08 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. В пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе задержали гражданина Таджикистана с партией насвая
Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, 3 февраля оформление на выезд из Беларуси проходил 24-летний гражданин Таджикистана. При проведении пограничного контроля выяснилось, что у молодого человека отсутствовала миграционная карта. При осмотре же личных вещей пограничники обнаружили некурительную табачную смесь насвай весом 2 кг.
Иностранец пояснил, что он ранее был подвергнут административному выдворению из России за нарушение миграционного законодательства. После этого решил направиться в Германию транзитом через Беларусь в поисках лучших условий жизни.
Насвай изъят сотрудниками Брестской таможни.
За нарушение правил транзитного проезда иностранец привлечен к ответственности по ч. 1. ст. 23.55 КоАП в виде депортации с запретом въезда на белорусскую территорию сроком на пять лет. Задержанный помещен в ИВС Брестской пограничной группы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. В пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе задержали гражданина Таджикистана с партией насвая Как сообщает Государственный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии