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В пункте пропуска "Брест" задержали гражданина Таджикистана с партией насвая

03.02.2017 20:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. В пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе задержали гражданина Таджикистана с партией насвая

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, 3 февраля оформление на выезд из Беларуси проходил 24-летний гражданин Таджикистана. При проведении пограничного контроля выяснилось, что у молодого человека отсутствовала миграционная карта. При осмотре же личных вещей пограничники обнаружили некурительную табачную смесь насвай весом 2 кг.

Иностранец пояснил, что он ранее был подвергнут административному выдворению из России за нарушение миграционного законодательства. После этого решил направиться в Германию транзитом через Беларусь в поисках лучших условий жизни.

Насвай изъят сотрудниками Брестской таможни.

За нарушение правил транзитного проезда иностранец привлечен к ответственности по ч. 1. ст. 23.55 КоАП в виде депортации с запретом въезда на белорусскую территорию сроком на пять лет. Задержанный помещен в ИВС Брестской пограничной группы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. В пункте пропуска "Брест" на белорусско-польской границе задержали гражданина Таджикистана с партией насвая Как сообщает Государственный...

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