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Лукашенко рассказал о скором поступлении в продажу шоколада под брендом "Президент"
03.02.2017 18:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. В торговлю Беларуси скоро поступит шоколад под брендом "Президент". Об этом сообщил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
По его словам, шоколад будет изготовлен без использования сахара. "Будучи на "Коммунарке", я переговорил с технологом, изучил вопрос. Поручил, чтобы сделали такой шоколад. Они предложили вариантов двадцать. В итоге они нашли технологии, он, хотя и без сахара, но достаточно сладкий", — рассказал Лукашенко.
Глава государства заявил, что старается "заниматься чем-то конкретным". Так, по его словам, недавно побывал в Китае, где попробовал вкусный хлеб. Затем приехал домой, "сделал разнос", что "мы не умеем это делать", и в итоге "сделали еще лучший".
Лукашенко рассказал и об особенных конфетах. По его словам, они не для продажи, так как у них очень малый срок хранения, они вообще без консервантов. "Абсолютно натуральные шоколадные конфеты. Если кто-то приезжает из высоких гостей, президентов и прочих, то только я их могу подарить в сувенирной коробке", — сказал глава государства.
Также Лукашенко сообщил о водке "Президент". "Она не продается, подается только в моем присутствии, только я могу подарить бутылку или ящик, потому что каждая бутылка пронумерована, и исключено, чтобы она попала на рынок. Но такой водки в мире нет", — сказал он.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что его костюмы шьются в Беларуси, ботинки он носит белорусские, фирмы "Марко", рубашка, носки и галстук на нем импортные.
"Хочу, чтобы мы больше делали своего. Поверьте, за что бы мы не взялись, мы сумеем это делать, — сказал глава государства. — Каждый должен понемножку чего-то в эту страну принести, особенно элита".
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. В торговлю Беларуси скоро поступит шоколад под брендом "Президент". Об этом сообщил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями...
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