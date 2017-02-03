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В вопросе освоения научных разработок правительство должно исполнять волю академии наук, считает Лукашенко

03.02.2017 17:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. В вопросе освоения разработок белорусских ученых правительство должно исполнять волю руководства Национальной академии наук, заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

По его словам, он устал от ситуации, когда ученые, с одной стороны, говорят о том, что "изобрели чудо", а правительство, с другой стороны, заявляет, что Беларуси это не надо, и принял "жестокое решение" — в вопросе освоения и применения в Беларуси научных разработок отдать бразды правления академии наук, предупредив руководство о несении полной ответственности за результат.

"Если ты, руководитель, считаешь, что какое-то научное исследование нужно для Беларуси, — ты главный. Ты определяешь, что это надо Беларуси, ты определяешь, куда это надо. И, не дай бог, ты дерьмо принесешь, и мы затратим деньги, осваивая и не освоив, — сказал он. — А Семашко (заместитель премьер-министра Беларуси. — БелаПАН.) в производстве не имеет права отказать, они тут бесправны. Они должны исполнять волю руководства академии наук".

Лукашенко также отметил, что в последнем разговоре с учеными предупредил их, что очень не хотел бы, чтобы Год науки оказался таким же, как Год культуры, который "прошел, и никто не заметил".

При этом глава государства отметил успехи белорусской науки в вопросе самообеспечения. "Вы молодцы, вы работаете лучше, чем в спорте, сегодня процентов на 70 обеспечиваете себя сами, а когда-то полностью сидели на бюджете. Мало или много, вопрос другой, но вы зарабатываете деньги сами", — сказал он.

Также Лукашенко сообщил, что, прежде чем вручать ученым государственные награды, хотел бы ознакомиться с их заслугами. "У меня на столе указ по государственным премиям, где много ученых людей. Я его не подписал. Я поручил провести меня по всем проектируемым лауреатам. Если это ученый, то, прежде чем подписать указ, я хочу посмотреть, что он изобрел", — сказал глава государства.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. В вопросе освоения разработок белорусских ученых правительство должно исполнять волю руководства Национальной академии наук, заявил Александр...

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