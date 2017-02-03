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Брестчанин пытался в тайнике перевезти через границу гаджеты на 1,5 тысячи евро

04.02.2017 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Бреста может лишиться легкового автомобиля за контрабанду гаджетов и аксессуаров, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.


Фото: Брестская таможня

Случай произошел в республиканском пункте таможенного оформления «Домачево». На автомобиле Mercedes-Benz Vito 21-летний житель областного центра возвращался домой из Польши. Для пересечения границы молодой человек выбрал зеленый коридор. После выезда из него транспортное средство инспекторы таможни направили в бокс для досмотра.

Выяснилось, что неработающий брестчанин в течение трех месяцев за рубежом побывал уже 31 раз. В соответствии с законодательством беспошлинно он мог ввезти товары общей стоимостью до 300 евро и весом до 20 кг. Кроме того, во время досмотра в технологической нише за декоративной обшивкой салона таможенники обнаружили 6 телефонов Huawei P9 Lite полной комплектации. Еще в 12 картонных упаковках находилось более 20 мобильных аксессуаров (наушники, зарядные устройства) общей стоимостью около 1,5 тысячи евро.

С учетом сокрытия товаров в специально оборудованном тайнике вместе с этими предметами у мужчины изъят также Mercedes 2004 года выпуска. В отношении брестчанина начат административный процесс по ч.2 ст. 14.1 (незаконное перемещение товаров через границу) КоАП.

 
Теги: Брест
 
 
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Вместе с контрабандой у нарушителя изъяли и Mercedes 2004 года выпуска.

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