В Могилеве осудили 33-летнего врача-терапевта одной из городских поликлиник. Он продавал рецепты на психотропы, а на вырученные деньги покупал алкоголь.

Подозреваемого задержали в октябре 2015 года . Его обвинили в пособничестве в приобретении и хранении психотропных веществ и получении взятки. Следствие установило, что с ноября 2014 года по август 2015 года могилевчанин продал более 50 рецептов.

Рецепты врач выписывал на пожилых женщин, которые обслуживались у него в поликлинике, пишет mycity.by . А покупали их те, кто имел зависимость от психотропов. Один рецепт стоил от 2 до 10 рублей. По купленным рецептам в специализированных аптеках Могилева было приобретено 910 таблеток трамадола, 140 таблеток димедрола и 200 таблеток клофелина, установили следователи . О враче правоохранителям рассказали сами покупатели — наркоманы.

Полученные деньги врач тратил на спиртное. По данным следствия, на работу он приходил пьяным или с похмелья.

Обвиняемый вину не признал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.