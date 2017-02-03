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В Могилеве осудили врача, который продавал рецепты на психотропы ради выпивки
04.02.2017 08:13 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве осудили 33-летнего врача-терапевта одной из городских поликлиник. Он продавал рецепты на психотропы, а на вырученные деньги покупал алкоголь.
Подозреваемого
Рецепты врач выписывал на пожилых женщин, которые обслуживались у него в поликлинике, пишет
Полученные деньги врач тратил на спиртное. По данным следствия, на работу он приходил пьяным или с похмелья.
Обвиняемый вину не признал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
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Врач вину не признал.
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