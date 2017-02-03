В Минске идут последние приготовления к Международной книжной ярмарке. Она откроется 8 февраля, сообщает телеканал «МИР 24».

Организаторы обещают посетителям разнообразную программу .

«Это возможность показать весь спектр книг, издаваемых в республике, привлечь туда разных людей, дать им возможность ознакомиться с книжной тематикой по различным направлениям», - пояснил первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий.

В симпозиуме примут участие делегации более чем из 30 стран. Среди знаковых мероприятий грядущей выставки - презентация книг о первопечатнике Франциске Скорине, они вышли в белорусских издательствах в конце прошлого года. В этом году страна отмечает 500-летие книгопечатания.

Почетным гостем в нынешнем году станет Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Крупные коллективные экспозиции представят Германия, Иран, Китай, Россия и США.