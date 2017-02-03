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Ни книжную ярмарку в Минске приедут издатели из 30 стран
04.02.2017 08:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске идут последние приготовления к Международной книжной ярмарке. Она откроется 8 февраля, сообщает телеканал «МИР 24».
Организаторы обещают посетителям разнообразную
«Это возможность показать весь спектр книг, издаваемых в республике, привлечь туда разных людей, дать им возможность ознакомиться с книжной тематикой по различным направлениям», - пояснил первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий.
В симпозиуме примут участие делегации более чем из 30 стран. Среди знаковых мероприятий грядущей выставки - презентация книг о первопечатнике Франциске Скорине, они вышли в белорусских издательствах в конце прошлого года. В этом году страна
Почетным гостем в нынешнем году станет Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Крупные коллективные экспозиции представят Германия, Иран, Китай, Россия и США.
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На мероприятии будет представлена книга о первопечатнике Франциске Скорине.
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