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Ни книжную ярмарку в Минске приедут издатели из 30 стран

04.02.2017 08:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске идут последние приготовления к Международной книжной ярмарке. Она откроется 8 февраля, сообщает телеканал «МИР 24».

Организаторы обещают посетителям разнообразную программу.

«Это возможность показать весь спектр книг, издаваемых в республике, привлечь туда разных людей, дать им возможность ознакомиться с книжной тематикой по различным направлениям», - пояснил первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий.

В симпозиуме примут участие делегации более чем из 30 стран. Среди знаковых мероприятий грядущей выставки - презентация книг о первопечатнике Франциске Скорине, они вышли в белорусских издательствах в конце прошлого года. В этом году страна отмечает 500-летие книгопечатания.

Почетным гостем в нынешнем году станет Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Крупные коллективные экспозиции представят Германия, Иран, Китай, Россия и США.

 
Теги: Минск
 
 
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На мероприятии будет представлена книга о первопечатнике Франциске Скорине.

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