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Психолог Зыгмантович: многим сегодня легче в одиночку, чем в паре

04.02.2017 09:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Тема отношений — она из самых популярных при обращении белорусов к психологам. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался с известным популяризатором научной психологии Павлом Зыгмантовичем о том, какие ошибки люди чаще всего делают в отношениях и почему семей сегодня становится меньше.

Психолог Зыгмантович: многим сегодня легче в одиночку, чем в паре
© Sputnik / Виктор Толочко
Зыгмантович: 80% психологии в журналах – полная чушь

Самая частая ошибка в отношениях

"Почему-то многие ошибочно полагают, что твой партнер — это часть тебя. Это самая частая ошибка. Многие люди в отношениях воспринимают второго как часть себя и думают, что он должен во всем понимать, разделять взгляды и мнение. Такие думают: если нет полного взаимопонимания — то все, не любовь, а партнер плохой и предал", — рассказал Зыгмантович.

По словам собеседника Sputnik, нормальные отношения — когда люди становятся партнерами и союзниками, которые даже в случае конфликта будут пытаться сесть и договориться.

"Такое же и между государствами — вот Беларусь и Россия. Все время ссоримся из-за молока, газа, но потом как-то договариваемся. Такая же идея и в отношениях: если мы союзники — не обязательно имеем один и тот же взгляд на вещи и не всегда разделяем многие друг друга, но у нас общая цель, и мы стремимся добиться результата. Важно уважать друг друга, стремиться договариваться. Последнее, кстати, очень важно — даже не умение договариваться (никто почти не умеет сразу), а стремление. И важно не прогибаться и не прогибать — партнер, который делает так, очень плох, с ним мира и удовольствия не будет", — заверил психолог.

Психолог Зыгмантович: многим сегодня легче в одиночку, чем в паре
© Sputnik / Виктор Толочко
Вопрос создания семьи сегодня не стоит так остро, считает Павел Зыгмантович

Почему люди неправильно воспринимают семью и отношения

Для объяснения популярных заблуждений по части отношений Зыгмантович углубился в историю: супружеская пара еще сто лет назад была совсем не такой, как сегодня.

"Люди раньше жили вместе не только для получения романтического удовольствия, совместного просмотра сериалов и одновременного оргазма, для них это был способ выжить. И в такой среде вопросы лада в семье стояли, но не очень остро. Да, хорошо, чтобы муж был добрый и красивый, но если нет — и так сойдет. Тогда же родилось и "бьет — значит любит", это способ адаптации. Конечно же, это чушь, а если бьет — то не любит. Но уйти тогда нельзя было — это было равносильно смерти", — рассказал Зыгмантович.

Причиной тому было натуральное хозяйство, пояснил психолог. Когда почти не производилось излишков благ, а все нужно было делать самому — тогда семья и была способом выживать и обеспечивать самого себя всем необходимым.

"Сегодня в паре жить даже сложнее, чем одному — если мы говорим про пары без детей. Молодому профессионалу сегодня не нужна пара в принципе, одному выживать ему легче. Жениться или выходить замуж сегодня — зачем? Да, у людей остается потребность в чувстве причастности — можно быть частью политической партии, вегетарианского движения или семьи. Этой мотивации не очень хватает сегодня для создания таких же семей, да и старые стереотипы постепенно отходят", — уверен Зыгмантович.

Психолог Зыгмантович: многим сегодня легче в одиночку, чем в паре
© Sputnik / Виктор Толочко
Молодому профессионалу сегодня семья не нужна в принципе, констатирует Зыгмантович

Собеседник Sputnik напомнил: количество заключенных браков продолжает снижаться.

"Все из-за социально-экономических причин. Сегодня ничто не подталкивает к становлению "ячейкой общества" — достаточно просто состоять в отношениях и получать все, что хочешь. Если мы хотим, чтобы появлялось больше семей и детей — тогда надо вернуть натуральное хозяйство, и мы снова столкнемся с проблемами в прогрессе, медицине, социальной защите", — заверил психолог.

Зыгмантович сравнил отношения сегодня с гурманством — по его словам, они уже стали чем-то необязательным, но приятным и нужным для ценителей.

 
 
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Специалист уверен: самая распространенная ошибка в отношениях, которую мы допускаем – когда считаем своего партнера частью себя.

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