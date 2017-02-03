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"Большой разговор" с Лукашенко: что ждет минчанку с башенного крана

04.02.2017 09:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не только дал поручение выяснить ситуацию, связанную с минчанкой Галиной Игнатович, которая в знак протеста забралась на башенный кран, установленный на строительной площадке в поселке Лебяжий под Минском, но и выразил неудовлетворение ситуацией, которая сложилась в семье у женщины.

"Большой разговор" с Лукашенко: что ждет минчанку с башенного крана
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанку Игнатович, протестовавшую на кране, выписали из больницы

Жительница Минска, которая проиграла несколько судебных процессов, касающихся жилищного вопроса, влезла на башенный кран в Минске, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

"Нужно разобраться в ситуации. Но то, что женщина полезла на кран, это очень плохо", – заявил Лукашенко на пресс-конференции в пятницу. 

"Полезла на подъемный кран, пенсионерка, а если бы сорвалась, тогда ничего не нужно было бы", – продолжил глава государства. 

Вместе с тем президент отметил, что государство может разобраться с этой ситуацией, но есть судебное решение. "Если мы будем игнорировать законы, что начнем жить по понятиям", – сказал Лукашенко. 

Во время вопроса главе государства про минчанку на кране была озвучена информация о том, что в доме, который должны снести, а взамен его застройщик предложил три квартиры, прописано 11 человек, и женщине придется жить в новой квартире с бывшим муже и его новой женой. 

"Это же дикость", – сказал на это Лукашенко. В свою очередь глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что она разбиралась с данной ситуаций. "Там есть нюансы, разные вопросы. Нужно разобраться. Разведена ли она (Галина Игнатович – Sputnik) вообще со своим мужем", – сказала Кочанова. 

"Нужно посмотреть, где эта женщина жила, сколько у нее мужиков", – подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Администрации президента Кочанова отметила, что в ситуации с минчанкой Игнатович есть много вопросов.

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