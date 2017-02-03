«Я общался с земляками. Мне сказали, что нужно сочинять, что нас Кадыров притесняет», — вспоминает в суде свои первые дни пребывания в Бресте 29-летний Мажит Ибрагимов. По его словам, в областной центр он попал транзитом. Ехал без Шенгенской визы к брату в Германию. Беженцы посоветовали ему двигаться к цели традиционным путем — ехать на поезде до польского Тересполя, просить убежище, затем — дальше на запад. Однако такой вариант его не устроил. Мужчина решил брать границу штурмом в компании пятерых чеченцев, но в последний момент передумал. Он вернулся в Брест, а нелегалов задержали во время пересечения границы. Чеченцев депортировали, а Мажита сейчас судят за организацию незаконной миграции.





Мажит Ибрагимов — 29-летний житель Дагестана. На родине работает директором в частной фирме. Вместе с женой воспитывает двух несовершеннолетних детей.

По версии обвинения, на пару с 28-летним жителем Бреста он руководил деятельностью по выезду с территории Беларуси в Польшу пятерых чеченцев в обход пунктов пропуска. Молодые люди спланировали маршрут, а также снабдили нелегалов ножницами по металлу, веревкой, сим-картой и помогли купить водоотталкивающие плащи. Организаторы отвезли чеченцев в пограничную зону возле деревни Лумны, Каменецкого района и показали в каком направлении идти. За свои услуги получили 1500 евро.

«Я не такой человек, чтобы сочинять что-то»

Мужчина своей вины не признал и пояснил, что в Брест приехал весной прошлого года. Планировал добраться к брату в Германию. Шенгенской визы у него не было, поэтому обратился к землякам, чтобы узнать, как можно пересечь границу.

«Мне объяснили, что наши земляки ездят через Тересполь. Там они просят убежище. Их пропускают в Польшу, и в дальнейшем они едут в другие страны Европы», — объяснил подозреваемый.





Более опытные коллеги предупредили Мажита, что ему без семьи будет очень сложно пересечь границу таким образом, так как одиночек польские пограничники пропускают редко. Кроме того для подачи документов на получение статуса беженца ему посоветовали говорить о том, что на родине он подвергается гонениям:

«В общем говорить „как тяжело жить на Руси“. (…) Я не такой человек, чтобы идти и сочинять что-то», — объяснил в суде мужчина подчеркнув, что цели получения статуса беженца у него не было, а в Германию он стремился к брату «по делам».

Через Буг на надувном круге

На первое время Мажит остановился в гостинице на брестском вокзале. Позже в одном из баров он познакомился с 28-летним брестчанином Александром Вашкевичем. Новый знакомый сообщил гостю, что есть возможность пересечь границу в обход пункта пропуска. Вариантов было несколько: перебежать или переплыть белорусско-польскую границу, либо выехать в багажнике автомобиля в Украину, а там дать кому надо взятку и перейти на польскую сторону.

Обдумав все возможности, остановились на белорусско-польском участке. Александр пояснил, что сразу организовать переправку не получится и попросил дагестанца немного подождать. За свои услуги он взял 300 евро, но заверил, что эти деньги не для него, а для неких должностных лиц, которые должны помочь с решением вопроса.





Со временем Мажит переехал из гостиницы на съемное жилье. Первую квартиру для него снял на себя Александр. Однако условия проживания не устроили дагестанца и он переехал в другую, а первую пересдали семье мигрантов из Чечни.

Мажит поддерживал дружеские отношения с заселившимися в квартиру чеченцами. Во время беседы он упомянул, что планирует незаконно пересечь границу, что заинтересовало его новых знакомых. Пятеро чеченцев — четверо мужчин и одна женщины — решили присоединиться к «штурму». Мажит подчеркнул, что деньги со своих знакомых не брал, а лишь выступал посредником при передаче 1500 евро Александру. Якобы именно он руководил всем процессом.





Для того, чтобы преодолеть инженерные сооружения на границе, они купили в магазине ножницы по металлу и веревку.

Группа смутно представляла, с какими сложностями им придется столкнуться во время вылазки. Сначала они собирались переплывать Западный Буг, который служит водной границей между Беларусью и Польшей. Даже искали в магазине спасательный круг, чтобы можно было на нем за веревку перетянуть с одного берега на другой женщину и пожилого мужчину. Круг они так и не нашли, но купили водоотталкивающие плащи на случай дождя.

«Они не возражали там сдаться, чтобы их там приняли»

В ночь с первого на второе июня прошлого года группа выехала к границе на двух машинах. Первая, которой управлял Александр, ехала впереди. Мажит с чеченцами ехал во второй. Задачей Александра была разведка и своевременное предупреждение группы о передвижении по дороге пограничников. Если второе авто все-таки остановят, Мажит должен был сказать, что едет с друзьями на базу отдыха, которая располагалась неподалеку.

По первоначальной договоренности на польской стороне их должен был ждать автомобиль знакомого брата Мажита, который бы забрал группу и увез от границы. Однако знакомый участвовать в этой авантюре отказался. Это нелегалов не смутило.

«Их устраивало, если поймают на территории Польши. Они не возражали там сдаться, чтобы их там приняли», — объяснил Мажит.





Как подчеркнул обвиняемый, по дороге он твердо решил отказаться от штурма границы, так как посчитал это опасной затеей.

Не доезжая до намеченного места автомобиль остановился, чеченцы вышли и Мажит показал им направление. Затем сел в машину и вернулся в Брест. С группой он поддерживал связь по мобильному телефону.

Ножницы по металлу и веревка не помогли. В момент пересечения границы около 6.00 2 июня чеченцев задержали пограничники. Затем правоохранители оперативно вышли и на организаторов. Однако задержать удалось лишь Мажита. Александр успел скрыться и сейчас находится в розыске. В суде Мажит настаивал, что именно Александр Вашкевич организовал канал незаконной миграции, а он был лишь одним из его клиентов.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Каменецкого района. Дагестанцу вменяется ч. 2 ст. 371−1 (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без.