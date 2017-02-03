Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны вооружения Вооруженных Сил!

5 февраля в Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается День вооружения Вооруженных Сил.

Этот праздник был установлен с учетом значительных заслуг инженерно-технического состава Вооруженных Сил в обеспечении обороноспособности государства.

Неувядаемой славой покрыли себя военнослужащие органов технического обеспечения в годы Великой Отечественной войны.

Успех всех крупнейших операций и сражений Красной Армии во многом был обеспечен благодаря самоотверженной работе инженерно-технического состава, сумевшего в кратчайшие сроки в тяжелейших условиях создать четко функционирующую систему технического обеспечения войск.

Современное поколение защитников Отечества свято хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков, успешно решает задачи технического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь, с честью выполняет поставленные задачи в ходе проведения крупномасштабных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки, проявляя при этом высокое профессиональное и воинское мастерство.

Поздравляю ветеранов, личный состав вооружения Вооруженных Сил, работников предприятий оборонной промышленности с профессиональным праздником — Днем вооружения Вооруженных Сил!

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо нашей Родины — Беларуси.

Министр обороны Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков