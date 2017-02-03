Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 61-летнего мужчину, который дома выращивал псилоцибиновые грибы, содержащие галлюциногенные вещества. Ранее мужчина работал врачом-психиатром, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«У себя дома пенсионер организовал настоящую лабораторию, где имелось все необходимое для выращивания грибов. В квартире оперативники обнаружили и изъяли более 115 граммов сухих грибов, также имелось 15 граммов марихуаны, трансформатор, компрессор, семена, удобрения», — сказаноо в сообщении.

Мужчина пояснил, что выращивал грибы, как для себя, так и для сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»).