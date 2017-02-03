В последнее время в Витебске появляется все больше магазинов секонд-хенд. Они проводят гибкую ценовую политику, заманивают постоянными акциями и, как результат, никогда не пустуют. TUT.BY сделал обзор самых крупных точек секонд-хенда в областном центре.





«Находка»

Ассортимент: одежда из Англии для детей и взрослых, в том числе и больших размеров. Здесь также можно найти шарфы, перчатки и прочие аксессуары.

Новое поступление — каждые две недели.

Акции и скидки: постоянные клиенты, имеющие дисконтную карту, могут воспользоваться моментальной скидкой в 5% от текущей суммы покупок. Существует и накопительная 10%-ная скидка от сумм прошлых покупок. Помимо этого, проходят еженедельные скидки и акции.

Адрес и время работы: пр. Московский, 11, корпус 1; с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 19.00. Контактный телефон: +375 (29) 555−40−60.

«Мода Макс»

Ассортимент: поставку одежды для всей семьи осуществляют из Великобритании. В продаже можно найти и обувь. Есть возможность выбора товара класса люкс — более высокого качества, легкого по весу и с минимальной степенью износа.

Одежду продают на вес. В зале в свободном доступе есть весы.

Новое поступление — каждую неделю. В магазине на Московском проспекте — по вторникам, на улице Кирова — по средам, на улице Генерала Маргелова — по четвергам, на проспекте Черняховского — по пятницам. Товар категории «люкс» обновляют на следующий день.

Акции и скидки: в день привоза — 37 рублей за килограмм покупок (69 рублей — за «люкс»). В следующие за новым привозом дни стоимость постепенно снижают до 5 рублей (37 рублей — за «люкс»). Подробнее цены можно узнать на сайте . Накопительную дисконтную карту выдают бесплатно при совершении покупки на сумму от 20 рублей.

Адрес и время работы: пр. Московский, 42 (ежедневно с 9.00 до 20.00; телефон: +375 (212) 54-00-27); пр. Черняховского, 6 (ежедневно с 9.00 до 20.00; телефон: +375 (212) 60-88-22); ул. Генерала Маргелова, 1 (ежедневно с 10.00 до 20.00; телефон: +375 (212) 25-00-31); ул. Кирова, 6 (ежедневно с 9.00 до 20.00; телефон +375 (212) 64-24-47).



Фото: Мария Козлова

«Мега Хенд»

Ассортимент: мужская, женская и детская одежда из Европы, а также обувь, текстиль и трикотаж. Товары занимают самую большую площадь среди подобных магазинов в Витебске — тысячу квадратных метров.

Новое поступление — каждую субботу.

Акции и скидки. Начиная с третьего дня после привоза цены снижают (в течение двух недель от 10 до 90%). Посмотреть подробную схему можно на сайте .

Адрес и время работы: ул. Космонавтов, 6, ТЦ «Привокзальный»; ежедневно с 10.00 до 20.00. В день действия 90%-ной скидки магазин работает до 18.00. Контактный телефон: +375 (29) 383−85−01.

«100 фасонов»

Ассортимент: сочетает стоковую одежду и секонд-хенд для мужчин, женщин и детей. Среди торговых марок — Adidas, H&M, 4youman, Signal, S. Oliver, Zara, Mexx, GAP, Next и другие. Представлена и повседневная сезонная обувь, а также вечерние и спортивные варианты. Можно найти предметы домашнего обихода, пряжу, бижутерию, сумки.

Новое поступление — ориентировочно каждые три недели.

Акции и скидки: от 20 до 70% в течение месяца. Ближайший завоз запланирован на 4 февраля. Начиная с 7 февраля будет действовать скидка в 20%, с 10 февраля она прирастает до 30%. До 24 февраля включительно она дойдет до 70%. На следующий день ассортимент полностью обновят.

Адрес и время работы: ул. Ленина, 12а; с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. В последний день действия скидок — до 15.00. Телефон: +375 (33) 323−92−13.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Помимо перечисленных крупных объектов, в Витебске имеются и магазины поменьше. Это «Мода из комода» на улице Коммунистической, 27 (режим работы: понедельник-суббота с 10.00 до 19.00, воскресенье — с 10.00 до 17.00), «СекондОК» и Second hand на Смоленской площади, 12 (обе точки работают с 9.00 до 17.00, понедельник — выходной), «Евростиль» на проспекте Фрунзе, 34 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 16.00), «Креатив» на улице Чапаева, 14 и другие.

В ассортименте этих точек — в основном одежда для всей семьи. Правда, обновление происходит не так часто: в зависимости от продаж или по графику примерно раз в месяц.

Какие секонд-хенды в Витебске оставили у вас хорошие впечатления? Поделитесь с нами в комментариях.