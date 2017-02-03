МИНСК, 4 фев – Sputnik. На 73-м году жизни умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин, сообщил театр имени Моссовета.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Скончался британский актер Джон Херт

"4 февраля года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", – говорится в сообщении.

В связи с кончиной актера соболезнования высказали многие известные деятель культуры.

По словам народного артиста России Виктора Сухорукова, играть на сцене с Тараторкиным было одно удовольствие, он был тактичен со всеми и всеми уважаем.

"Тонкий, интеллигентный, немногословный, вдумчивый и как-то особо глубоко вглядывающийся в этот мир человек. Он умел быть тактичными со всеми и был уважаемым. Играть на сцене с ним было одно удовольствие", – сказал Сухоруков.

В свою очередь председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин заявил, что Тараторкин был человеком, на которого всегда можно положиться.

"И именно благодаря ему во многом "Золотая маска" сохранилась и приобрела такие гигантские масштабы. Я уже не говорю о том, какой он был изумительный актер, тонкий. Для меня его Раскольников – неповторимая роль", – добавил он.

Георгий Тараторкин – советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".