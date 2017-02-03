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Умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин

04.02.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. На 73-м году жизни умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин, сообщил театр имени Моссовета.

Умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Скончался британский актер Джон Херт

"4 февраля  года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", – говорится в сообщении.

В связи с кончиной актера соболезнования высказали многие известные деятель культуры.

По словам народного артиста России Виктора Сухорукова, играть на сцене с Тараторкиным было одно удовольствие, он был тактичен со всеми и всеми уважаем.

"Тонкий, интеллигентный, немногословный, вдумчивый и как-то особо глубоко вглядывающийся в этот мир человек. Он умел быть тактичными со всеми и был уважаемым. Играть на сцене с ним было одно удовольствие", – сказал Сухоруков.

В свою очередь председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин заявил, что Тараторкин был человеком, на которого всегда можно положиться.

"И именно благодаря ему во многом "Золотая маска" сохранилась и приобрела такие гигантские масштабы. Я уже не говорю о том, какой он был изумительный актер, тонкий. Для меня его Раскольников – неповторимая роль", – добавил он.

Георгий Тараторкин – советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".

 
Теги: Минск
 
 
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Актер, который был секретарем союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска", скончался на 73-м году жизни.

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