В выходные дни на Белом озере в Березовском районе яблоку негде упасть. Сотни рыбаков охотятся на успех и богатый улов. Спасатели говорят, что иногда на льду собираются около 700 любителей закинуть удочку. Зачастую они забывают про элементарные правила безопасности. А вода беспечности не прощает. С начала зимы в стране утонули 12 человек. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы жертв не стало больше. Особенно на Белом озере.



Фото: Валерий Король, sb.by

Белое — водоем коварный. Даже в трескучие морозы здесь высок риск провалиться под лед. Тому причиной — два канала, впадающие в озеро. Температура воды в них не опускается ниже +8 градусов, поскольку ее подогревает Березовская ГРЭС.

— Теплое течение подмывает лед. Его толщина в течение нескольких часов может уменьшиться с 10 до 3 сантиметров, — поясняет начальник Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Петровский. — Это создает угрозу для тех, кто находится на водоеме. Были случаи гибели рыбаков и даже их эвакуации с отколовшихся льдин. Поэтому наши сотрудники регулярно проводят учения, рейды, напоминают о правилах безопасности.



Фото: Валерий Король, sb.by

У каждого рыбака спасателя не поставишь. Но правила безопасности должны знать все.

Самый громкий случай на Белом озере произошел в 2003 году. Сотрудники МЧС спасли 347 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся от берега льдине размером 1,2 на 0,5 километра. Операция заняла около четырех часов. Обошлось, слава богу, без пострадавших.



В озеро впадают два теплых канала. Они не замерзают даже в трескучие морозы. Фото: Валерий Король, sb.by

Впрочем, даже в будний день на озере многолюдно. Житель Белоозерска Николай Васюкович раз в неделю старается выкроить пару часов и посидеть с удочкой. Уловом он доволен. Попадаются в основном окуни. Мужчина говорит, что о коварстве Белого озера знает не понаслышке:

— Несколько лет назад я и сам провалился под лед. К счастью, в том месте было неглубоко. Несколько минут пытался выбраться из полыньи, но лед постоянно обламывался. Повезло, что меня заметили другие рыбаки, помогли. Теперь на зимнюю рыбалку без шеста и спасательного жилета я не хожу. Да и рыбачить стараюсь поближе к берегу.

Перед учениями спасатели непременно надевают термокостюмы, которые способны выдержать температуру до -30 градусов

Николай начинает сверлить новую лунку. Лед прочный — около 15 сантиметров. Справившись, рыбак усаживается поудобнее, наливает из термоса горячий чай.

А тем временем на другой части озера спасатели отрабатывают свои действия в чрезвычайной ситуации. По легенде, один из рыбаков оказался в промоине. К нему на помощь спешат сотрудники МЧС. На специальных санях спасатель подъезжает к тонущему, протягивает руку. Через несколько секунд бедолага оказывается на поверхности. Его жизни ничего не угрожает.



Фото: Валерий Король, sb.by

— У нас есть примерно пять минут, чтобы вытащить провалившегося под лед человека. Если он находится в воде дольше, теряет силы и тонет. Так что отрабатывать свои действия мы должны регулярно, — комментирует начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 2 Березовского РОЧС Вадим Прокопчук. Именно ему пришлось оказаться в ледяной воде, сыграть роль незадачливого рыбака. — Но трагедию легче предупредить. Поэтому не стоит выходить на лед, толщина которого меньше семи сантиметров. С собой необходимо брать веревки, палки, спасательный жилет. Увы, этими правилами многие пренебрегают.



Фото: Валерий Король, sb.by

Спасатели говорят, что позаботиться о собственной безопасности прежде всего должны сами рыбаки. У каждого пруда сотрудника МЧС не поставишь, за всеми не уследишь. Рыбалка на отдаленных водоемах, вдали от людей — самая опасная. А еще они призывают в ожидании поклевки употреблять не горячительные напитки, а горячие. По статистике, около половины погибших рыбаков находились в состоянии алкогольного опьянения. Им море по колено, и мороз не страшен, и тонкий лед нипочем. Только вот подобная беспечность зачастую приводит к непоправимым последствиям.