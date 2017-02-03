Работа над обновлением учебных программ будет продолжаться. Об этом заявил 4 февраля журналистам министр образования Игорь Карпенко, комментируя выступление президента Беларуси на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.



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— Мы сегодня активно работаем над содержанием учебных программ. Идет их видоизменение, вносятся коррективы. Постоянно появляются новые знания, которые нужно в той или иной мере дать в школе и других учебных заведениях. Мы будем смотреть, что должно оставаться в этих программах, а что нет, на какие темы нужно выделить больше часов, а на какие меньше. Это постоянный процесс. Работа над обновлением учебных программ ведется и будет продолжаться, — сказал Игорь Карпенко.

В качестве примера элементов учебных программ, которые нуждаются в совершенствовании, министр образования привел тот факт, что в школе с 5-го по 9-й класс на трудовое обучение выделяется всего лишь один час в неделю.

— А ведь молодой человек или девушка должны иметь навыки, которые могут пригодиться в повседневной, семейной жизни. Главная задача школы — подготовить ребенка к выходу в самостоятельную жизнь, — отметил министр образования. Он добавил, что формированию подобных навыков можно посвятить шестой школьный день.

Перемещение факультативов на шестой школьный день позволяет не перегружать детей, считает министр.

— Главная задача школы — подготовить ребенка к выходу в самостоятельную жизнь, чтобы он стал хорошим гражданином, семьянином и профессионалом. Естественно, что в пять дней учебной недели невозможно вложить все полностью, но у ребенка должно быть личное время и время для отдыха. Поэтому мы предлагаем разгрузить детей за счет перемещения факультативов на шестой школьный день, — сказал Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что в этом вопросе необходим рациональный подход.

— Если проведение факультатива, допустим, в четверг устраивает школьников, учителей и родителей, то незачем его автоматически переносить на субботу. Мы рассматриваем шестой школьный день как более рациональное использование времени. В субботу могут проходить физкультурно-оздоровительные, культурно-творческие мероприятия, встречи родителей с учителями-предметниками, родительские собрания. Здесь должно четко работать содружество педагогов, родителей и учащихся. Стоит проводить занятия в субботу, только если это всех устраивает и позволяет разгрузить учебную неделю, — пояснил министр образования.

4 февраля Игорь Карпенко посетил Минский государственный профессиональный лицей № 12 строительства, в котором налажена активная работа в шестой школьный день: организуются факультативы, кружки, спортивные секции. Каждую субботу лицей проводит профориентационную работу со школьниками: детям рассказывают о работе лицея, а затем дают возможность попробовать себя в учебных мастерских.

— Это профориентационная связь, которая позволяет ребенку подумать, чем бы он хотел заниматься, куда бы он хотел пойти учиться. Здесь организованы мастер-классы, которые позволяют школьникам попробовать себя в той или иной профессии. Кроме того, эти первичные, элементарные навыки трудового обучения в жизни пригодятся каждому, — отметил министр образования.