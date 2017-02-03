МИНСК, 4 фев – Sputnik. Учебная программа по трудовому обучению требует совершенствования, заявил в субботу журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко.



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Президент республики Александр Лукашенко накануне в рамках " Большого разговора " высказался за корректировку учебных программ и вновь предложил не перегружать детей . В субботу министр образования рассказал журналистам о работе над учебными программами.

"Мы сегодня активно работаем над содержанием учебных программ. Идет их видоизменение, вносятся коррективы. Постоянно появляются новые знания, которые нужно в той или иной мере дать в школе и других учебных заведениях. Мы будем смотреть, что должно оставаться в этих программах, а что нет, на какие темы нужно выделить больше часов, а на какие меньше. Это постоянный процесс. Работа над обновлением учебных программ ведется и будет продолжаться", – заявил Карпенко.

В качестве примера министр назвал трудовое обучение – в школах с пятого по девятый класс на этот предмет выделяют "всего один час в неделю". Над этим в ведомстве также планируют поработать.

Министр полагает, что молодой человек или девушка должны иметь после школы повседневные навыки. Также он подчеркнул, что главная задача школы – подготовить ребенка к выходу во взрослую жизнь.