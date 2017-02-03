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Вместо плаца - ферма и пилорама. Как проходят альтернативную службу двое верующих парней
04.02.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Двадцатидвухлетний Сергей Кажушко служит в армии. Ничего удивительного для его возраста. Только в руках у парня не автомат, а метла и доильный аппарат. На ногах не берцы, а резиновые сапоги. Униформа — не камуфляж, а рабочий халат. Место, где он оттачивает свое мастерство, — не плац, а ферма. Сергей — один из первых альтернативщиков в Беларуси. TUT.BY съездил к нему в гости — на ферму «Гайлеши» в агрогородок Ахремовцы, что примерно в 15 км от Браслава. Заочно мы также познакомились с его коллегой Дмитрием, который занимается в этом же хозяйстве плотницкими работами.
Доярки и начальство не нарадуются
Сергей уже отслужил полтора месяца из 3 лет, которые ему нужно провести в Ахремовцах как альтернативщику, у которого нет высшего образования. На ферме он числится разнорабочим. Доярки вначале присматривались к новичку, а теперь на него не нарадуются: парень совсем не пьет, работу свою выполняет толково, да еще и может подсобить в дойке.
Довольно новым работником и начальство.
— Сергей проходит у нас альтернативную службу с 13 декабря, — говорит директор ОАО «Браславский райагросервис» Александр Смольник. — В его обязанности входит уход за животными: он раздает корма, подсыпает опилки, делает уборку. Может и подоить коров, если нужно подменить кого-то из доярок. Сергея у нас все полюбили. Он даже ни разу не опоздал — а приходить на ферму надо к 5 часам утра. Обычно же молодежь любит поспать, а он молодец! Если к нам еще решат прислать альтернативщика, то такого, как Сергей, мы бы с удовольствием взяли на работу.
Сергей Кажушко немного смущен таким вниманием к себе, но поговорить соглашается:
— Я родился в Казахстане. Двадацать лет назад родители переехали в Беларусь, живем мы в городском поселке Кореличи Гродненской области. В нашей семье — шестеро сыновей, я — старший. И папа, и мама, и все дети у нас верующие. Мы евангельские христиане-баптисты, члены общины «Благость» в Кореличах.
Сергей окончил училище в Мире, получил специальности столяр-станочник и резчик по дереву. Потом два года работал на пилораме, тоже на сельскохозяйственном предприятии.
— В армию в это время меня не забирали — по религиозным убеждениям я изъявил желание пойти на альтернативную службу. А после того как в июле 2016 года вышел закон («Об альтернативной службе». — Прим. TUT.BY) — забрали. В военкомате ко мне отнеслись спокойно, никто мне не выговаривал: «Вот негодяй, не хочет служить, как все». Сказали: «Смотри сам, как тебе лучше». Переубедить пытались только «купцы» от разных частей, которые приезжали в военкомат присматривать себе ребят. Говорили: «Это ж три года, как-то многовато… Давай лучше к нам, отслужишь полтора года — и свободен». Но я написал отказ от срочной службы.
«Зарплатой доволен, времени на отдых хватает»
Молодой человек признается, что уже почти привык к Ахремовцам, куда он ехал почти через всю страну:
— Ничего нового нет, просто другая местность. Ну и, конечно, понимаешь, что ты не дома. А работа в сельском хозяйстве мне знакома: я ухаживал за скотом и у родителей. Рано вставать было трудно только первые три дня. Сейчас уже легко поднимаюсь в 4 часа утра. Прихожу на ферму и подкидываю коровам корма, подметаю коридор, смотрю, может, где что надо подстелить, почистить. Потом иду домой. Ближе к обеду снова прихожу и делаю эту же работу. Бывает, еще какие-то обязанности добавляются. И в третий раз прихожу на ферму вечером. Не скажу, что эта работа трудная. Бывает и похуже: там, где надо носить, грузить, поднимать. А на отдых время есть. Я бы даже сказал, свободного времени достаточно. И коллектив мне нравится, мы хорошо общаемся.
Сергей производит впечатление основательного и рассудительного человека:
— Менять сферу деятельности не хочу, планирую так все три года службы и провести — на этой ферме. По сути, я особо не отличаюсь от гражданского человека. Могу свободно пользоваться мобильным телефоном. Скоро ко мне приедут родственники, привезут холодильник, стиральную машинку и ноутбук. Тогда совсем хорошо заживу!
Поселился Сергей в общежитии райагросервиса, здесь ему выделили комнату. К себе парень не пригласил, извинился: «Пока еще обживаюсь, не готов принять гостей».
Александр Смольник уверяет, что альтернативщику создали хороший быт: «Комната обустроена, есть кухонька, все условия для жизни. Сергей живет там один. Общежитие — рядом с фермой, на работу ходить недалеко».
По закону «Об альтернативной службе», парни не платят за жилье и услуги ЖКХ. За ними сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства и месту работы (службы) в течение всего времени прохождения альтернативной службы и года после ее окончания.
Зарплату альтернативщику платит не хозяйство, а управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Это установленное государством пособие.
— Я уже получил первую зарплату — 264 рубля. За эту работу это очень хорошие деньги, — считает Сергей Кажушко.
У альтернативщиков один выходной — воскресенье. Плюс отпуск раз в год — 10 дней.
— И мы еще можем поощрить. Если будем видеть, что Сергей и дальше так же хорошо работает, можем дать дополнительный отпуск — до 10 дней. То есть в целом получится отпуск до 20 дней, — поясняет Александр Смольник.
Трое сыновей в армии
Этой осенью повестки пришли сразу трем братьям Кажушко. Родители справили им проводы: пригласили родню, знакомых, но застолье было без спиртного. И благословили сыновей на хорошую службу. Старший пошел на альтернативную, а 21-летний Василий и 18-летний Николай, хотя и одинаковых религиозных убеждений с Сергеем, выбрали срочную.
— Вася и Коля служат в Печах, они танкисты, сейчас на учебке. Мы ездили к ним на присягу. А я ее не принимал по двум причинам. Первая — это мое желание жить по Слову Божьему. А оно говорит: «Не клянись вовсе». И если я — человек верующий, зачем нарушать Слово Божье? А вторая причина — в жизни все равно надо работать. За полтора года в армии денег не будет, там солдатам платят примерно 10 рублей в месяц, а тут за три года — смотришь, уже копейка какая-то.
— Мама, наверное, очень переживает? Шутка ли, сразу трех мальчишек в армию отправить…
— Мама больше волнуется за братьев. За меня — не особо. По поводу того, что мы служим по-разному, она сказала: «Уже взрослые, сами принимайте важные решения». Братья тоже вначале думали пойти на альтернативную службу, но этот вопрос как-то «не утвердили» в своих головах. А потом сказали: «Не будем заморачиваться». Но меня от моего решения они не отговаривали.
Дома в Кореличах с родителями остались еще трое братьев: «Диме — 17 лет, он собирается связать жизнь с МЧС, хорошо учится, занимается спортом, постоянно ездит на соревнования. Витя ходит в седьмой класс, а Саша — в шестой. Еще совсем пацаны, гоняют днями в футбол. Очень хочу, чтоб младшие братья ко мне летом приехали, особенно скучаю по самому малому, Саше».
«В свободное время пишу проповеди»
Сергей говорит, что, как и все мальчишки, он тоже играл в детстве в «войнушку», а в школе держал в руках оружие — разбирал-собирал.
— Но понял: это — не мое. В 16 лет я уже был осознанно верующим человеком. В каждом человеке есть богоискание. Родители водили нас в церковь с детства, еще я ходил в воскресную школу. Мне там было интересно, не было никакой агитации, просто пришло осознание, что есть Бог и что нужно поступать по его слову. В том числе и в армии. Это, хоть и альтернативная, но служба, и здесь есть ответственность. Если я буду сачковать, то будет наказание. Если пропустишь день работы без уважительной причины — то отслужишь три года и еще этот день. То есть в любом случае это будут три года, от звонка до звонка.
Возвращаясь с фермы, Сергей пишет проповеди. Каждое утро в воскресенье он садится на рейсовый автобус и едет в Браслав. Здесь направляется в молельный дом общины «Преображение» евангельских христиан-баптистов. После служения идет в гости к единоверцам. Так и проходит единственный выходной.
— С верующими из Браслава я был знаком еще до того, как приехал сюда. Общины ЕХБ в Беларуси поддерживают тесную связь. Поэтому в то время, пока еще не выяснилось, куда конкретно я поеду служить, меня готовились встретить в любом месте страны. Мои верующие друзья из Браслава и священнослужитель Николай Донатович навещают меня и в Ахремовцах. По возможности оказывают помощь. Общаюсь также и с верующими общины в деревне Друйск Браславского района.
— А как вы относитесь к парням, которые «косят» от армии?
— Честно, не думал об этом. Есть такие парни и среди моих знакомых. Но я нормально с ними общался: не хочет человек идти в армию — ну и не хочет. Я их не осуждаю, но так поступать все же некрасиво. Раз ты мужчина — надо пойти и отслужить. Тем более, что сейчас есть и срочная, и альтернативная служба. То, что государство предоставило возможность выбора — действительно очень хорошо.
Второй альтернативщик работает плотником
В ОАО «Браславский райагросервис» проходит альтернативную службу еще один парень — 25-летний Дмитрий (фамилию просит не называть). Встретиться с ним, к сожалению, мы не смогли — молодой человек заболел.
Дмитрий — член общины «Свидетели Иеговы». Приехал в Ахремовцы тоже издалека — из Речицы. Вместе с женой. Руководство хозяйства выделяло супругам жилье, но они отказались: решили снимать дом сами.
Молодой человек окончил курсы автослесарей, работал на СТО. Потом стал индивидуальным предпринимателем. Однако перед поездкой на службу ИП пришлось закрыть.
— Считаю, что поступил по совести, отказавшись от традиционной армии. Библия учит решать вопросы без применения силы, полюбовно. Три года — это дольше, чем обычная служба, но это мой осознанный выбор. Приняли меня здесь хорошо: и сельчане, и коллеги, и руководство. Директор пошел навстречу в вопросе выбора рабочего места. Занимаюсь в основном столяркой (пилорама, двери, заборы), заготавливаю дрова и т.д. Мне здесь нравится. Хотя далеко от родных мест — более 500 км в одну сторону. За один выходной не обернуться. Но это ведь служба со всеми ее нюансами. Поэтому к трудностям отношусь с пониманием, —
Агрогородок с графским парком
Ахремовцы находятся в красивом месте — на берегу озера Дривяты, пятого по величине в Беларуси. Агрогородок довольно большой. Здесь живет более 1300 человек. Есть школа, детсад, центр народной культуры, 4 магазина, небольшая гостиница, комплексно-приемный пункт, отделение банка, ФАП и другая инфраструктура.
Председатель Ахремовецкого сельисполкома Диана Тарун довольна новыми жителями агрогородка:
— Как только Сергей и Дмитрий приехали к нам, я с ними познакомилась. И они сразу расположили к себе. Побольше бы таких ответственных молодых людей. Я рассказала им, какие в нашем агрогородке есть объекты обслуживания, торговли, где можно провести досуг, заняться спортом. В школе есть спортзал, где занимаются и взрослые. В Ахремовцах в основном живут католики, но они толерантно относятся к людям другого вероисповедания. Уверена, что с молодыми людьми, прибывшими к нам на альтернативную службу, у нас будет только сотрудничество во всех вопросах.
Сергей Кажушко с уважением относится к представителям других религий.
— Хочу сходить в местный костел — интересно посмотреть, как там и что.
Но оставаться в Ахремовцах альтернативщик не собирается. Говорит, что три года пролетят быстро, а потом у него есть серьезные планы, связанные с будущей работой. Для этого парень учит английский язык.
— А девушку местную еще не присмотрели? Может, из-за нее и останетесь тут?
— Еще пока нет. Но как присмотрю — сообщу вам, — смеется Сергей.
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Двадцатидвухлетний Сергей Кажушко служит в армии. Ничего удивительного для его возраста. Только в руках у парня не автомат, а метла. На ногах не берцы, а резиновые...
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