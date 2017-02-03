Двадцатидвухлетний Сергей Кажушко служит в армии. Ничего удивительного для его возраста. Только в руках у парня не автомат, а метла и доильный аппарат. На ногах не берцы, а резиновые сапоги. Униформа — не камуфляж, а рабочий халат. Место, где он оттачивает свое мастерство, — не плац, а ферма. Сергей — один из первых альтернативщиков в Беларуси. TUT.BY съездил к нему в гости — на ферму «Гайлеши» в агрогородок Ахремовцы, что примерно в 15 км от Браслава. Заочно мы также познакомились с его коллегой Дмитрием, который занимается в этом же хозяйстве плотницкими работами.



Сергей Кажушко

Доярки и начальство не нарадуются

Сергей уже отслужил полтора месяца из 3 лет, которые ему нужно провести в Ахремовцах как альтернативщику, у которого нет высшего образования. На ферме он числится разнорабочим. Доярки вначале присматривались к новичку, а теперь на него не нарадуются: парень совсем не пьет, работу свою выполняет толково, да еще и может подсобить в дойке.

Довольно новым работником и начальство.

— Сергей проходит у нас альтернативную службу с 13 декабря, — говорит директор ОАО «Браславский райагросервис» Александр Смольник. — В его обязанности входит уход за животными: он раздает корма, подсыпает опилки, делает уборку. Может и подоить коров, если нужно подменить кого-то из доярок. Сергея у нас все полюбили. Он даже ни разу не опоздал — а приходить на ферму надо к 5 часам утра. Обычно же молодежь любит поспать, а он молодец! Если к нам еще решат прислать альтернативщика, то такого, как Сергей, мы бы с удовольствием взяли на работу.



Директор ОАО «Браславский райагросервис» Александр Смольник

Сергей Кажушко немного смущен таким вниманием к себе, но поговорить соглашается:

— Я родился в Казахстане. Двадацать лет назад родители переехали в Беларусь, живем мы в городском поселке Кореличи Гродненской области. В нашей семье — шестеро сыновей, я — старший. И папа, и мама, и все дети у нас верующие. Мы евангельские христиане-баптисты, члены общины «Благость» в Кореличах.

Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) — одна из крупнейших христианских конфессий в мире. Баптисты отвергают крещение младенцев, признают сознательное крещение взрослых людей — при наличии твердых христианских убеждений и отказе от греховного образа жизни. Богослужения носят творческий характер и состоят из проповеди, пения, импровизированных молитв (своими словами), чтения духовных произведений. Главное еженедельное богослужение баптисты проводят в воскресенье.

Сергей окончил училище в Мире, получил специальности столяр-станочник и резчик по дереву. Потом два года работал на пилораме, тоже на сельскохозяйственном предприятии.

— В армию в это время меня не забирали — по религиозным убеждениям я изъявил желание пойти на альтернативную службу. А после того как в июле 2016 года вышел закон («Об альтернативной службе». — Прим. TUT.BY) — забрали. В военкомате ко мне отнеслись спокойно, никто мне не выговаривал: «Вот негодяй, не хочет служить, как все». Сказали: «Смотри сам, как тебе лучше». Переубедить пытались только «купцы» от разных частей, которые приезжали в военкомат присматривать себе ребят. Говорили: «Это ж три года, как-то многовато… Давай лучше к нам, отслужишь полтора года — и свободен». Но я написал отказ от срочной службы.

«Зарплатой доволен, времени на отдых хватает»

Молодой человек признается, что уже почти привык к Ахремовцам, куда он ехал почти через всю страну:

— Ничего нового нет, просто другая местность. Ну и, конечно, понимаешь, что ты не дома. А работа в сельском хозяйстве мне знакома: я ухаживал за скотом и у родителей. Рано вставать было трудно только первые три дня. Сейчас уже легко поднимаюсь в 4 часа утра. Прихожу на ферму и подкидываю коровам корма, подметаю коридор, смотрю, может, где что надо подстелить, почистить. Потом иду домой. Ближе к обеду снова прихожу и делаю эту же работу. Бывает, еще какие-то обязанности добавляются. И в третий раз прихожу на ферму вечером. Не скажу, что эта работа трудная. Бывает и похуже: там, где надо носить, грузить, поднимать. А на отдых время есть. Я бы даже сказал, свободного времени достаточно. И коллектив мне нравится, мы хорошо общаемся.





Сергей производит впечатление основательного и рассудительного человека:

— Менять сферу деятельности не хочу, планирую так все три года службы и провести — на этой ферме. По сути, я особо не отличаюсь от гражданского человека. Могу свободно пользоваться мобильным телефоном. Скоро ко мне приедут родственники, привезут холодильник, стиральную машинку и ноутбук. Тогда совсем хорошо заживу!

Поселился Сергей в общежитии райагросервиса, здесь ему выделили комнату. К себе парень не пригласил, извинился: «Пока еще обживаюсь, не готов принять гостей».

Александр Смольник уверяет, что альтернативщику создали хороший быт: «Комната обустроена, есть кухонька, все условия для жизни. Сергей живет там один. Общежитие — рядом с фермой, на работу ходить недалеко».

По закону «Об альтернативной службе», парни не платят за жилье и услуги ЖКХ. За ними сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства и месту работы (службы) в течение всего времени прохождения альтернативной службы и года после ее окончания.

Зарплату альтернативщику платит не хозяйство, а управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Это установленное государством пособие.

— Я уже получил первую зарплату — 264 рубля. За эту работу это очень хорошие деньги, — считает Сергей Кажушко.





У альтернативщиков один выходной — воскресенье. Плюс отпуск раз в год — 10 дней.

— И мы еще можем поощрить. Если будем видеть, что Сергей и дальше так же хорошо работает, можем дать дополнительный отпуск — до 10 дней. То есть в целом получится отпуск до 20 дней, — поясняет Александр Смольник.

Трое сыновей в армии

Этой осенью повестки пришли сразу трем братьям Кажушко. Родители справили им проводы: пригласили родню, знакомых, но застолье было без спиртного. И благословили сыновей на хорошую службу. Старший пошел на альтернативную, а 21-летний Василий и 18-летний Николай, хотя и одинаковых религиозных убеждений с Сергеем, выбрали срочную.

— Вася и Коля служат в Печах, они танкисты, сейчас на учебке. Мы ездили к ним на присягу. А я ее не принимал по двум причинам. Первая — это мое желание жить по Слову Божьему. А оно говорит: «Не клянись вовсе». И если я — человек верующий, зачем нарушать Слово Божье? А вторая причина — в жизни все равно надо работать. За полтора года в армии денег не будет, там солдатам платят примерно 10 рублей в месяц, а тут за три года — смотришь, уже копейка какая-то.

— Мама, наверное, очень переживает? Шутка ли, сразу трех мальчишек в армию отправить…

— Мама больше волнуется за братьев. За меня — не особо. По поводу того, что мы служим по-разному, она сказала: «Уже взрослые, сами принимайте важные решения». Братья тоже вначале думали пойти на альтернативную службу, но этот вопрос как-то «не утвердили» в своих головах. А потом сказали: «Не будем заморачиваться». Но меня от моего решения они не отговаривали.

Дома в Кореличах с родителями остались еще трое братьев: «Диме — 17 лет, он собирается связать жизнь с МЧС, хорошо учится, занимается спортом, постоянно ездит на соревнования. Витя ходит в седьмой класс, а Саша — в шестой. Еще совсем пацаны, гоняют днями в футбол. Очень хочу, чтоб младшие братья ко мне летом приехали, особенно скучаю по самому малому, Саше».

«В свободное время пишу проповеди»

Сергей говорит, что, как и все мальчишки, он тоже играл в детстве в «войнушку», а в школе держал в руках оружие — разбирал-собирал.

— Но понял: это — не мое. В 16 лет я уже был осознанно верующим человеком. В каждом человеке есть богоискание. Родители водили нас в церковь с детства, еще я ходил в воскресную школу. Мне там было интересно, не было никакой агитации, просто пришло осознание, что есть Бог и что нужно поступать по его слову. В том числе и в армии. Это, хоть и альтернативная, но служба, и здесь есть ответственность. Если я буду сачковать, то будет наказание. Если пропустишь день работы без уважительной причины — то отслужишь три года и еще этот день. То есть в любом случае это будут три года, от звонка до звонка.





Возвращаясь с фермы, Сергей пишет проповеди. Каждое утро в воскресенье он садится на рейсовый автобус и едет в Браслав. Здесь направляется в молельный дом общины «Преображение» евангельских христиан-баптистов. После служения идет в гости к единоверцам. Так и проходит единственный выходной.

— С верующими из Браслава я был знаком еще до того, как приехал сюда. Общины ЕХБ в Беларуси поддерживают тесную связь. Поэтому в то время, пока еще не выяснилось, куда конкретно я поеду служить, меня готовились встретить в любом месте страны. Мои верующие друзья из Браслава и священнослужитель Николай Донатович навещают меня и в Ахремовцах. По возможности оказывают помощь. Общаюсь также и с верующими общины в деревне Друйск Браславского района.

— А как вы относитесь к парням, которые «косят» от армии?

— Честно, не думал об этом. Есть такие парни и среди моих знакомых. Но я нормально с ними общался: не хочет человек идти в армию — ну и не хочет. Я их не осуждаю, но так поступать все же некрасиво. Раз ты мужчина — надо пойти и отслужить. Тем более, что сейчас есть и срочная, и альтернативная служба. То, что государство предоставило возможность выбора — действительно очень хорошо.

Второй альтернативщик работает плотником

В ОАО «Браславский райагросервис» проходит альтернативную службу еще один парень — 25-летний Дмитрий (фамилию просит не называть). Встретиться с ним, к сожалению, мы не смогли — молодой человек заболел.

Дмитрий — член общины «Свидетели Иеговы». Приехал в Ахремовцы тоже издалека — из Речицы. Вместе с женой. Руководство хозяйства выделяло супругам жилье, но они отказались: решили снимать дом сами.



Улица в агрогородке Ахремовцы

Молодой человек окончил курсы автослесарей, работал на СТО. Потом стал индивидуальным предпринимателем. Однако перед поездкой на службу ИП пришлось закрыть.

— Считаю, что поступил по совести, отказавшись от традиционной армии. Библия учит решать вопросы без применения силы, полюбовно. Три года — это дольше, чем обычная служба, но это мой осознанный выбор. Приняли меня здесь хорошо: и сельчане, и коллеги, и руководство. Директор пошел навстречу в вопросе выбора рабочего места. Занимаюсь в основном столяркой (пилорама, двери, заборы), заготавливаю дрова и т.д. Мне здесь нравится. Хотя далеко от родных мест — более 500 км в одну сторону. За один выходной не обернуться. Но это ведь служба со всеми ее нюансами. Поэтому к трудностям отношусь с пониманием, — рассказал Дмитрий в интервью районной газете «Браслаўская звязда».

Агрогородок с графским парком

Ахремовцы находятся в красивом месте — на берегу озера Дривяты, пятого по величине в Беларуси. Агрогородок довольно большой. Здесь живет более 1300 человек. Есть школа, детсад, центр народной культуры, 4 магазина, небольшая гостиница, комплексно-приемный пункт, отделение банка, ФАП и другая инфраструктура.

Председатель Ахремовецкого сельисполкома Диана Тарун довольна новыми жителями агрогородка:

— Как только Сергей и Дмитрий приехали к нам, я с ними познакомилась. И они сразу расположили к себе. Побольше бы таких ответственных молодых людей. Я рассказала им, какие в нашем агрогородке есть объекты обслуживания, торговли, где можно провести досуг, заняться спортом. В школе есть спортзал, где занимаются и взрослые. В Ахремовцах в основном живут католики, но они толерантно относятся к людям другого вероисповедания. Уверена, что с молодыми людьми, прибывшими к нам на альтернативную службу, у нас будет только сотрудничество во всех вопросах.



Крестовоздвиженский костел в Ахремовцах. Храм построили уже в наше время на пожертвования прихожан. Находится он на том месте, где была графская усадьба Плятеров. Рядом парк «Бельмонт» — памятник садово-паркового искусства, заложенный во второй половине XVIII — начале XIX вв. В нем, помимо местных пород деревьев, есть и экзотические. Парк примыкал к каменному дворцу. В разное время имение принадлежало Гильзенам, графу Николаю Мануцци (знавшему Станислава Августа — последнего короля Речи Посполитой), графам Броэль-Плятерам. Во время войны 1812 года в Бельмонтском дворце располагалась ставка Барклая де Толли. Руины здания разобрали в 1940-х годах.

Сергей Кажушко с уважением относится к представителям других религий.

— Хочу сходить в местный костел — интересно посмотреть, как там и что.

Но оставаться в Ахремовцах альтернативщик не собирается. Говорит, что три года пролетят быстро, а потом у него есть серьезные планы, связанные с будущей работой. Для этого парень учит английский язык.

— А девушку местную еще не присмотрели? Может, из-за нее и останетесь тут?

— Еще пока нет. Но как присмотрю — сообщу вам, — смеется Сергей.

Справка TUT.BY Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе» вступил в силу с 1 июля 2016 года. С 1 декабря к ней уже приступили около 40 человек по стране, 7 из них — в Витебской области. Такую информацию порталу предоставила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Браславского райисполкома Галина Короткова. Альтернативная служба представляет собой общественно-полезную деятельность взамен воинской службы. На нее направляют граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годных по состоянию здоровья и физическому развитию к ее прохождению, но тех, кто заявил, что их религиозным убеждениям противоречит принятие присяги, ношение, применение оружия (или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники). Вопрос о замене воинской службы на альтернативную рассматривает призывная комиссия по месту жительства. Она вправе пригласить представителей религиозных и иных организаций, людей, которые могут дать дополнительные пояснения о личности призывника. Молодых людей в основном направляют в больницы, дома-интернаты, организации ЖКХ, сельскохозяйственные предприятия, лесхозы. Ежемесячное денежное содержание для них установлено в размере 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). Его размер повышается на 20% с 13-го месяца альтернативной службы, на 40% — с 25-го месяца. Деньги выплачивают из республиканского бюджета. Делает это орган по труду, занятости и соцзащите по месту нахождения организации, в которой молодой человек проходит альтернативную службу. Альтернативщики служат в два раза дольше: для тех, кто не имеет высшего образования, — это 36 месяцев, для тех, кто окончил вуз, — 24 месяца. День, когда человек отсутствовал на работе без уважительной причины более 3 часов (или распивал спиртные напитки, употреблял наркотические средства, психотропные вещества), не входит в срок альтернативной службы. А вот отпуска по болезни, уважительным причинам личного и семейного характера в нее зачисляют. Уклонением является неявка без уважительной причины к месту прохождения альтернативной службы (в том числе при переводе в другую организацию или прибытие из отпуска) на срок свыше 3 суток, но не более месяца, либо уклонение от прохождения альтернативной службы на тот же срок путем подделки документов или иного обмана. За это наказывают арестом. Если срок таких нарушений превышает месяц, то грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. В период прохождения альтернативной службы перевод на срочную службу не предусмотрен.