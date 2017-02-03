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Минобразования обсуждает возможность шире использовать "мову"

04.02.2017 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министерство образования планирует обсудить пути более активного использования белорусского языка в обучении, заявил в субботу глава ведомства Игорь Карпенко.

Минобразования обсуждает возможность шире использовать "мову"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутат Палаты представителе Национального собрания Беларуси Елена Анисим в ходе "Большого разговора с президентом", онлайн-трансляцию которого вел Sputnik, выдвинула идею о создании национального университета с исключительно белорусским языком обучения.

"Эта тема, на мой взгляд, очень актуальная. Думаю, что в ближайшее время мы проведем круглый стол или встречу по данной проблематике, обсудим позиции, которые позволили бы нам активнее использовать белорусский язык в образовательном процессе", – рассказал журналистам Карпенко. 

Тему это министр обсуждал также с белорусскими депутатами и сенаторами на уходящей неделе. При этом все зависит не только от власти.

"Все зависит от выбора, который делают студенты, учащиеся и родители", – сказал Карпенко и добавил, что уже сейчас законодательство предусматривает белорусскоязычные потоки в университетах и возможность обучаться на любом из государственных языков.

Позитивно с точки зрения расширения применения белорусского Карпенко прокомментировал и недавние изменения в правилах приема в вузы – в частности, в тот пункт, который позволяет абитуриентам сдавать четыре ЦТ, а не три.

"Кто-то будет сдавать оба государственных языка, чтобы потом выбрать, где выше баллы. Если и это приведет к тому, что больше абитуриентов будут сдавать тестирование по белорусскому языку – это можно только приветствовать", – заключил глава Минобразования.

 
Теги: Минск
 
 
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Идея создания Национального университета с исключительно белорусским языком преподавания уже обсуждается экспертами.

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