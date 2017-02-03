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Минобразования обсуждает возможность шире использовать "мову"
04.02.2017 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Министерство образования планирует обсудить пути более активного использования белорусского языка в обучении, заявил в субботу глава ведомства Игорь Карпенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат Палаты представителе Национального собрания Беларуси Елена Анисим в ходе "
"Эта тема, на мой взгляд, очень актуальная. Думаю, что в ближайшее время мы проведем круглый стол или встречу по данной проблематике, обсудим позиции, которые позволили бы нам активнее использовать белорусский язык в образовательном процессе", – рассказал журналистам Карпенко.
Тему это министр обсуждал также с белорусскими депутатами и сенаторами на уходящей неделе. При этом все зависит не только от власти.
"Все зависит от выбора, который делают студенты, учащиеся и родители", – сказал Карпенко и добавил, что уже сейчас законодательство предусматривает белорусскоязычные потоки в университетах и возможность обучаться на любом из государственных языков.
Позитивно с точки зрения расширения применения белорусского Карпенко прокомментировал и недавние изменения в правилах приема в вузы – в частности, в тот пункт, который позволяет абитуриентам сдавать четыре ЦТ, а не три.
"Кто-то будет сдавать оба государственных языка, чтобы потом выбрать, где выше баллы. Если и это приведет к тому, что больше абитуриентов будут сдавать тестирование по белорусскому языку – это можно только приветствовать", – заключил глава Минобразования.
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