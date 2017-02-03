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Министр образования пообещал обсудить вопрос создания вуза с белорусским языком обучения
04.02.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Вопрос создания высшего учебного заведения с белорусским языком обучения будет обсуждаться, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Эта тема, на мой взгляд, очень актуальная. Думаю, что в ближайшее время мы проведем круглый стол или встречу по данной проблематике, обсудим позиции, которые позволили бы нам активнее использовать белорусский язык в образовательном процессе», — сказал Игорь Карпенко.
Он отметил, что эта тема затрагивалась профильными комиссиями Совета Республики и Палаты представителей перед тем, как вынести проект
«Законодательство позволяет сегодня открывать как русскоязычные, так и белорусскоязычные потоки в высших учебных заведениях. То же самое касается и общей средней школы. Так что сегодня такие возможности есть. Все зависит от выбора, который делают студенты, учащиеся и родители», — подчеркнул министр образования.
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"Сегодня такие возможности есть. Все зависит от выбора, который делают студенты, учащиеся и родители", - подчеркнул министр.
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