Вопрос создания высшего учебного заведения с белорусским языком обучения будет обсуждаться, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Эта тема, на мой взгляд, очень актуальная. Думаю, что в ближайшее время мы проведем круглый стол или встречу по данной проблематике, обсудим позиции, которые позволили бы нам активнее использовать белорусский язык в образовательном процессе», — сказал Игорь Карпенко.

Он отметил, что эта тема затрагивалась профильными комиссиями Совета Республики и Палаты представителей перед тем, как вынести проект Кодекса об образовании на общественное обсуждение.

«Законодательство позволяет сегодня открывать как русскоязычные, так и белорусскоязычные потоки в высших учебных заведениях. То же самое касается и общей средней школы. Так что сегодня такие возможности есть. Все зависит от выбора, который делают студенты, учащиеся и родители», — подчеркнул министр образования.

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