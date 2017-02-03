МИНСК, 4 фев – Sputnik. Инициатива активизировать занятия в шестой школьный день была высказана министром образования Беларуси Игорем Карпенко в январе, а в рамках " Большого разговора с президентом " выяснилось, что предлагал так развивать среднее образование лично Александр Лукашенко.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев посетил шестой школьный день в минском строительном лицее №12 и оценил организацию процесса.

"Мы сейчас комплектуемся полностью, выполняем поставленные планы. И, как говорят, под лежачий камень вода не течет. Очень приятно, что по окончании учебы многие поступают в колледжи и вузы", – похвастался перед журналистами директор профлицея №12 Степан Шелег.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор профлицея №12 Степан Шелег

Еще до прибытия в учебное заведение министра Карпенко жизнь здесь уже кипела: в разных классах и лабораториях учащиеся выполняли свои обычные дела – кто-то тренировался в малярном мастерстве, другие же – в укладке полов.

"Мы недавно закончили минский конкурс паркетчиков. Это была подготовка к европейскому конкурсу, который будет в Минске в 2018 году. Хорошо, что сейчас совмещаем профориентацию с профессией. Мне кажется, ребята с удовольствием приходят и в субботу – потренироваться", – рассказал Sputnik мастер лицея Александр Волков.



© Sputnik / Виктор Толочко Учащийся шлифует паркет

Как выяснилось, даже на первом курсе лицея ребята уже иногда что-то делают сами по дому – укладывают линолеум или участки паркета. При этом ученикам на первом курсе по 15-16 лет, но они утверждают: заниматься укладкой полов приятно, а еще и достаточно перспективно с точки зрения будущего заработка.

Класс с укладчиками полов посетил и министр Карпенко – первым делом он пообщался с журналистами.



© Sputnik / Виктор Толочко Игорь Карпенко в минском лицее

"Главная задача школы – не подготовить ребенка для поступления в вуз, а к выходу в самостоятельную жизнь, чтобы он стал хорошим гражданином, семьянином и профессионалом. Естественно, что в пять дней учебной недели невозможно вложить все полностью, но у ребенка должно быть личное время и время для отдыха. Поэтому мы предлагаем разгрузить детей за счет перемещения факультативов на шестой школьный день", – сказал министр.

Карпенко уверен: "силком" никого в шестой школьный день тянуть нельзя – только если занятия по субботам устраивают и учителей, и учеников, и их родителей.

После общения с прессой министр образования подошел к одному из учеников и начал спрашивать: нравится ли ему посещать по субботам лицей и практиковаться, где был на практике, куда будет распределяться. Ответил молодой человек достаточно оптимистично, и сразу министр обратился к директору профлицея – внедряют ли новые технологии и материалы в обучение? Директор Шелег заверил, что да.

Кроме самих учащихся, по субботам здесь бывают и ученики из ближайших общеобразовательных школ – их периодически приглашают в лицей для знакомства с разными профессиями.

"Нет, нас не заставляли сюда приходить, конечно. Вообще это интересно – мы вот посмотрели на укладчиков пола, а иногда что-то и пробовали сами", – рассказал девятиклассник Дмитрий.



© Sputnik / Виктор Толочко Учащиеся школы в лицее

Его подруга Елизавета рассказала, что в одно из прошлых посещений оценивала себя в роли маляра – вышло интересно, особенно с учетом того, что после школы она хочет стать дизайнером. "Какие-то навыки лишними не будут", – сказала она.

В еще одном классе ученикам ближайших школ рассказывали про профессию каменщика – после короткой демонстрации мастеров ребят пригласили попробовать самим. Откликнулись два парня и девушка – с одинаковым интересом они слушали инструкции о том, как необходимо укладывать кирпичи и пробовали освоить это дело сами.



© Sputnik / Виктор Толочко Каменщики тренируются делать кладку в лицее

"Нам в школе предложили прийти – мы согласились. Это же интересно. Да и нужно что-то уметь самому делать", – рассказал один из школьников.

Мастера с ним соглашаются и добавляют: подобные умения ученикам профлицея помогают зарабатывать и за школьной скамьей – на практике им в прошлом году платили по четыре-пять миллионов неденоминированных рублей, что совсем не плохо для детей.

Последним мы посетили класс с малярами – здесь гости лицея активнее подключались к делу и пробовали себя в этой роли. Как призналась мастер, ребятам заниматься нравится, а на практике они узнают работу маляра куда ближе.



© Sputnik / Виктор Толочко Занятия в классе маляров

Ученики близлежащих школ наведываются в профессиональный лицей строительства №12 регулярно – и пока на эту практику никто не жаловался. Учитывая стремление развивать шестой школьный день, не исключено, что будут водить по субботам школьников и в другие профессиональные учебные заведения – от кулинарии и до легкой промышленности. Министр Карпенко уверен: это поможет и определиться с будущей профессией, и освоить минимальный набор важных навыков.