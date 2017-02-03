Минск , 4 февраля. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз из Украины крупной партии анаболических стероидов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, гражданин Украины следовал в Беларусь пассажиром автомобиля Opel Vivaro через пункт таможенного оформления "Мокраны". При пересечении границы житель Харькова заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

При проведении таможенного контроля среди вещей пассажира в салоне автомобиля таможенники обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов. В них находилось около 1,5 тыс. ампул с инъекционными жидкостями анаболических стероидов различных наименований, предназначенных для наращивания мышечной массы, увеличения веса, силовых качеств и выносливости спортсменов.

По предварительной оценке, общая стоимость медпрепаратов составила свыше 57 тыс. белорусских рублей. Подлежавший декларированию товар изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.



Алексей Орешко, БелаПАН.