﻿ Сотрудники Брестской таможни изъяли у гражданина Украины крупную партию анаболических стероидов. 21.by
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Сотрудники Брестской таможни изъяли у гражданина Украины крупную партию анаболических стероидов

04.02.2017 17:02 — Новости Общества | БелаПАН  
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>Минск, 4 февраля. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз из Украины крупной партии анаболических стероидов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, гражданин Украины следовал в Беларусь пассажиром автомобиля Opel Vivaro через пункт таможенного оформления "Мокраны". При пересечении границы житель Харькова заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

При проведении таможенного контроля среди вещей пассажира в салоне автомобиля таможенники обнаружили 713 упаковок фармакологических препаратов. В них находилось около 1,5 тыс. ампул с инъекционными жидкостями анаболических стероидов различных наименований, предназначенных для наращивания мышечной массы, увеличения веса, силовых качеств и выносливости спортсменов.

По предварительной оценке, общая стоимость медпрепаратов составила свыше 57 тыс. белорусских рублей. Подлежавший декларированию товар изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Алексей Орешко, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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>Минск, 4 февраля. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз из Украины крупной партии анаболических стероидов. Как сообщает Государственный...

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