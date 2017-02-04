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В Беларуси восстановили орнат 18 века

04.02.2017 23:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Национальный исторический музей Беларуси представил уникальную находку – орнат 18-19 веков. Это парадное облачение католического священника. Специалисты восстанавливали его больше года. Корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев увидел редкий экспонат.

Расшитая риза без рукавов, чем-то похожая на жилет. Орнат - это часть одеяния католических епископов рубежа 18 и 19 столетий. Находка уникальная: вставки сделаны из фрагментов слуцких поясов.

Чтобы восстановить католическое облачение, реставраторы использовали уникальные технологии. Все детали надежно закрепили «театральным газом» - тончайшими и прозрачными нитями.

На время презентации орнат выставили на специальной платформе. Ведь тканевые экспонаты по музейным правилам можно экспонировать только в таком, горизонтальном положении. Чтобы под собственной тяжестью они не получили различные повреждения.

В экспозиции представлен не только орнат, но и фотографии, на которых запечатлен весь процесс обновления памятника. На восстановление шелкового одеяния ушел целый год.

«Когда мы получили этот орнат, он был в очень плохой сохранности, но мы верили, что придет время, найдутся деньги и он будет восстановлен. Вот и случилось это», - рассказала замдиректора Национального Исторического музея Беларуси Нина Колымага.

Реставрация стала возможной благодаря гранту президента. Восстановление исторических находок дело не только трудоемкое, но и затратное. Сами же специалисты уверяют, что для них орнат бесценен, но прятать от публики его не будут. Уже готовят выставки, где экспонату отведут почетное место.

 
 
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На реставрацию уникального облачения католического священника ушел целый год.

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