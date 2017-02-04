В интернете сегодня существует множество форм благотворительности и способов познакомиться. В социальной сети я наткнулась на проект, который объединил два, казалось бы, разных направления, — сделать доброе дело и обрести новых друзей, а возможно, даже вторую половинку. Витебский благотворительный аукцион, организованный Ольгой Слуцкой, существует уже более 5 лет. На продажу здесь выставлены не совсем обычные лоты — свидания.





На странице проекта «ВКонтакте» представлены альбомы девушек и парней, размещено их личное фото, указан возраст, прописаны интересы и ожидания от встречи. Затем идет конкурентная борьба за наиболее привлекательного обладателя анкеты. Все это чем-то напоминает сайт знакомств. Однако тема каждого объявленного тура — благотворительный сбор для помощи нуждающимся — говорит о других целях.

Чего ожидают участники проекта и как понимают его организаторы? Это пыталась выяснить корреспондент, проверив все лично на себе.

Как я была «лотом»

Приняла участие в одном из туров. Тогда средства собирали на лечение и реабилитацию пятилетней девочки с ДЦП из Витебска. Чтобы не просто поучаствовать в журналистском эксперименте, но и принести больше пользы, выступила сразу в двух ипостасях: «продавца» и «покупателя». Для подачи заявки заполнила анкету. Номер мобильного телефона и ссылку на персональную страницу в соцсети администратор группы держит в тайне и передает только человеку, выкупившему право на встречу.

В качестве лота можно было предложить два варианта: просто встречу или совместное занятие — творческий мастер-класс, фотосессия, спортивная прогулка и пр. Я остановилась на первом варианте.

Мое фото наряду со снимками других девушек появилось в альбоме встреч. По всем лотам организатор выставил минимальную начальную цену. После официального старта тура волновалась: а вдруг моим лотом никто не заинтересуется и эксперимент провалится? Сомнения рассеялись после того, как молодые люди устроили торги за встречу со мной. В итоге сумма дошла до 30 рублей, мне предстояло знакомство с Сергеем (имя изменено).

Как и предполагают условия, встретились в течение месяца после аукциона. Прогулялись по вечернему Витебску, посидели в кафе. Призналась, что это был журналистский эксперимент. Выяснилось, что Сергей работает в IT-сфере, в аукционе участвует не первый раз.

Поинтересовалась, как проходили встречи и что он от них ожидал.

— Честно говоря, участие в аукционе поначалу рассматривал как возможность познакомиться с девушкой. Специфика профессии все же не слишком способствует активному общению и новым знакомствам, — признался собеседник. — Аналогичные ожидания были и у некоторых девушек, с которыми доводилось видеться. Правда, все эти встречи так ни к чему и не привели. Со временем изменилось и понимание проекта: на первый план вышли не личный интерес, а желание помочь.

Сергей интересовался, как работают подобные аукционы в других городах. Рассказал, что, например, в Минске люди более творчески подходят к встречам, стараются не просто сходить в кафе, а готовят друг для друга настоящую развлекательную программу. Мы оба сошлись на том, что, наверное, и до Витебска это веяние скоро дойдет.

От встречи с Сергеем осталось самое хорошее впечатление. Вечер не прошел впустую: интересное общение, возможность расширить кругозор да еще осознание того, что сообща мы помогли ребенку.

Но вернемся к аукциону, где я выступила еще и как «покупатель».

Просматривая мужские лоты, я выбирала по тому, каким собеседником видится человек, конечно, насколько об этом можно судить по фотографии, и руководствуясь женской интуицией. Остановилась на снимке, который подсказывал, что человек увлекается слэклайном — хождением по специальной стропе, натянутой между двумя объектами (например, деревьями в парке). Ставку мою перебили один раз, но за мной было последнее слово, или, вернее, сумма.

Деньги можно было перечислить двумя способами: на банковский счет или просто положить на мобильный телефон маме Кристины. Я выбрала второй вариант оплаты. Сфотографировала чек и отправила организатору тура с чувством выполненного долга. Затем получила номер телефона и ссылку на профиль своего лота. Правда, встретиться нам так и не удалось в силу занятости, но здесь для меня главнее было принять участие в акции.

Дела личные и общественные

Витебский благотворительный аукцион встреч так и задумывался — чтобы сообща делать доброе дело и помогать тем, кто нуждается.

Так, за 20 состоявшихся туров удалось собрать некоторые суммы на лечение 10 детей и двоих взрослых, на нужды Витебского детского дома, Дома ребенка, приюта для бездомных животных, социального приюта, общества «Дети в беде».

— Мне всегда хотелось заниматься благотворительностью. И это желание укрепилось, когда после окончания педвуза, работая в одной из витебских гимназий педагогом-организатором, вместе с детьми мы посетили детский дом и Дом ребенка. Кроме того, в моем окружении были люди, которые организовывали и проводили различные благотворительные акции, в чем я также принимала участие. Но хотелось сделать что-то свое, — рассказала Ольга Слуцкая историю создания проекта. — В соцсети случайно нашла группу благотворительного аукциона встреч в Минске. Подумала: почему бы не организовать такое и в Витебске? В первом аукционе участвовали только мои знакомые, потом подключались их друзья, так проект начал постепенно развиваться.

А вот ко второй стороне проекта — знакомствам — Ольга некоторое время относилась настороженно. Для нее важно было, чтобы люди прежде всего понимали его как благотворительный. Однако при этом за всю историю аукциона сложилось несколько пар. Так, одна девушка купила встречу с парнем, для них знакомство стало судьбоносным, сейчас они женаты и воспитывают двоих детей.

Если подумать, то аукцион — хорошее место, где можно познакомиться, ведь здесь аудитория как на подбор. Люди самых разных возрастов и профессий, увлеченные творчеством, спортом, занимающиеся саморазвитием, интеллигентные и, конечно же, добрые. Чем не площадка для поиска вторых половинок или просто друзей и знакомых!

Бывали разные случаи. Так, один участник скупил все лоты, причем сам он из России. Встретился с девушками или нет, остается догадываться, но тогда удалось собрать несколько миллионов (до деноминации). В основном участники тратят меньшие суммы, лишь несколько раз, по подсчетам организатора, ставки доходили до 1 млн неденоминированных рублей. В любом случае, как гласит девиз проекта, «лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие».

Каждый тур в проект приходят новые люди, но есть и постоянные участники, к которым относится и сама Ольга. Поскольку после педагогики она стала профессионально заниматься фотографией, то направила мастерство на благие цели — предлагает услуги в альбоме-сюрпризе аукциона. Средства от съемки идут на благотворительность.

Еще одна польза, которую приносит, на мой взгляд, аукцион встреч — живое общение. Молодежь сегодня засела в социальных сетях, а этот, казалось бы, виртуальный, проект вытаскивает их в реальный мир, помогает делать настоящие добрые дела и общаться в жизни, а не по переписке.

Именно молодежь, по наблюдениям Ольги, наиболее активна в подобных акциях. Но она замечает, как с каждым годом благотворительность в Витебске развивается и охватывает все больше людей разного возраста. Например, в последнее время массово подключаются молодые мамочки.

— Это не дань какой-то моде? — поинтересовалась я.

— А разве есть мода на благотворительность? — ответила собеседница.

Действительно, душевное тепло и отзывчивость к чужой беде — либо есть, либо нет в сердце человека. Ведь делать благие поступки — приятно и интересно.

Кстати

На днях завершился 21-й тур. Собранные средства пойдут на лечение девочки Камелии из Орши, ей еще нет годика и у нее рак сетчатки обоих глаз. Родители нашли известного доктора в Швейцарии, который помог многим таким детям. Зарубежная клиника пошла супругам навстречу, разрешив начать лечение без полной оплаты депозита. За год им надо внести 83 тысячи швейцарских франков.

Чтобы помочь Камелии, участники благотворительного аукциона выставили на продажу игрушки, украшения, конфеты и прочие изделия ручной работы, фотосессии и даже мастер-класс по плетению мандалы.