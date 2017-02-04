Утро среды, 1 февраля, корреспонденты TUT.BY провели в трех минских поликлиниках — считали, сколько пациентов успевает принять один терапевт, сколько минчан заходит в кабинет «просто спросить», в сколько — в свое время по талонам. Удивительно, но очереди ни в одной из поликлиник не было.



Фото: realbrest.by

Поликлиника № 6: 12 человек за два часа

С 8.00 до 10.00 в коридорах одного из терапевтических отделений поликлиники № 6 — немноголюдно. Выбираем для наблюдений кабинет 411. Начало девятого, а перед дверью ожидает своей очереди по талону только один человек. Похоже, как раз сейчас в кабинете врача первый посетитель.

До девяти в кабинете у терапевта, по нашим подсчетам, успевает побывать 9 человек. Из них один седовласый мужчина без талона — ему нужно направление.

Начинается новый час. Тишину разбавляет запыхавшийся молодой человек:

— Опоздал совсем немножко, — произносит он с извиняющимся тоном. — 9.02, а талон на 9.00.

Однако извиняться пациенту не за что и, собственно, не перед кем: за ним еще несколько минут никто не занимает. Зашел в кабинет к терапевту парень в 9.07. Он пробудет у врача до 9.25.

В 9.22 к кабинету терапевта пришла пожилая женщина в платке. Перед ней уже занял очередь перед дверью мужчина. Между пациентами звучит какой-никакой диалог.

— А номер талона у вас какой? — говорит пациентка.

— Шестой, — отвечает пациент, не поднимая глаз от мобильника.

— А у меня седьмой. Вот как хорошо получилось. — Садится и пытается привлечь внимание соседа по очереди. — Смотрите, какие хорошие ксерокопии мне «сняли».

— Печати разные, — реагирует мужчина, кажется, снова не поднимая глаз.

— Ай, что я тебе показываю, — махнула рукой женщина. — Смотришь в мобильник и ничего не видишь.

Женщина сидит молча пару минут, а потом уходит в один из кабинетов неподалеку, говорит — пообщаться со знакомой заведующей.

Примерно в 9.25 мужчина с талоном № 6 заходит в кабинет. Там задерживается примерно на 20 минут. Вышедшая из одного из кабинетов женщина уже сняла платок и вздыхает:

— Наверное, очередь свою пропустила…

Когда узнает, что не пропустила — начинает вздыхать уже по другому поводу:

— Ой, как медленно! Талон у меня на 9.30, а уже 9.45 и никак не зайду.

В 9.50 пациентка заходит в кабинет. На ее место приходит другая пожилая женщина. Она пришла раньше времени — у нее талон только на 10.15.

По нашим подсчетам, до 10.00 в кабинете терапевта успели побывать 12 человек. Почти все приходили по талонам. Двое из них заходили «только спросить». И сдерживали обещание: выходили максимум через минуту.

Поликлиника № 2: «Многие заказывают талоны в интернете и не приходят»



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Утро в поликлинике № 2 на Якубовского, 33 начинаем с регистратуры. На часах 8.00 мужчина впереди интересуется талоном к терапевту.

— Как на когда? На сейчас!

— На 9.40 подойдет? — уточняет девушка в окошке.

Пациент соглашается. Тем временем в одном из кабинетов терапевтического отделения прием уже начался.

В 8.10 в очереди две женщины, с талонами № 2 и № 4.

— А есть те, кто без талонов?

Пациентки недовольно переглядываются. Молчат и грозным взглядом проводят журналиста до ближайшей скамейки: нечего, так сказать, порядок нарушать.

— А кто крайний? — подходит пенсионер. — Я пятый, буду за вами.

Садится рядом с женщинами. Тишина.

8.14 — пациентка заходит. 8.26 — она же выходит. За ней следующая.

— Я с острой болью! — басит плотный мужчина лет 40.

Пенсионер невозмутимо:

— Ну идите передо мной.

— Сейчас я, — не пускает его девушка в розовом. — У меня талон на 8.33.

В 8.34 она осторожно «ныряет» в кабинет, мужчина подкипает. Причем так громко, что на это реагирует принимающий врач.

— Какой у вас адрес? — подходит она к недовольному пациенту. — Ваш доктор в другом кабинете.

— Как будто я не знаю! Но ближайший талон только на двенадцать, — чертыхается он и убегает.

Миролюбивый пенсионер жалостливо пожимает плечами, но в освободившийся кабинет снова не попадает. Его опережает женщина: «Мне только спросить».

Женщина, кстати, не врет, и через четыре минуты выходит.

Пенсионер зашел в 9.00, минут на десять опоздав по своему талону.

А в это же время начинается прием у терапевта по соседству.

— У вас талон на сколько? — спрашивает девушку пенсионерка.

— На девять.

— Ой, а у меня на десять. Но вы знаете… Вы меня пропустите, мне быстро… Всего пару рецептов.

— Мне быстрее. Давление только померяю. Может, мужчина, который за мной, вас пропустит.

Мужчина молчит.

Часы тикают, добродушный пенсионер выходит от врача в 9.27. То, что его принимали так долго, в общем, никого особо не возмущает. В очереди, кроме журналиста, никого.

Ближе к 9.30 подошла девушка — и сразу в кабинет.

Талон, чуть позже рассказывает, заказала через интернет еще на прошлой неделе.

В принципе, сделать это можно было и вчера, но вряд ли бы нашлось удобное время.

— Я вообще не понимаю, что это за тишина в поликлинике. Как и не зима на дворе! У нас что, уже никто не болеет? — поддерживает разговор пациентка соседнего терапевта. — Две недели хожу к терапевту, и никаких очередей. Карточки, правда, плохо носят. Я бы вот уже и зашла к своему доктору, только карты из регистратуры еще не донесли.

— Захотели все и сразу, — парирует ей другая пациентка. — Людей мало, ждут пока стопочка соберется и несут. А вы тут придираетесь.

— Я не придираюсь, я тут в это время болезни цепляю, — не уступает вторая. — На днях тут с одной в лифте застряла, так она как завелась: кхе-кхе. Хоть бы рот прикрыла. Я потом три дня из-за кашля встать не могла.

Пациентки соседнего терапевта быстро сошлись на теме болячек, а на часах тем временем 9.40. Под кабинетом — никого.

9.45, 9.50 — никого.

9.53 — заскочила женщина без талона. К десяти подошла вторая — больничный закрыть.

Спускаемся в регистратуру. Ближайший талон предлагают только на пятницу.

— Как так? Там ведь под кабинетами двух врачей, считай, никого.

— Да вы так идите, — инструктирует регистратор. — Многие же сейчас заказывают талоны через интернет, а потом не отменяют и не приходят. Вот и получается: ни талонов, ни пациентов.

Поликлиника № 30: «Людей мало, даже странно»



Фото используется в качестве иллюстрации. vsluh.ru

В 7.50 у кабинета терапевта уже ждут два человека — парень и пожилая женщина. Вскоре подтягивается несколько человек.

— А кто первый? — интересуется одна из пришедших женщин.

— У меня первый талон, — утверждает другая.

Тут в разговор вступает парень. Говорит, талона у него нет, но все равно пойдет первым, потому что пришел в 7.30. Говорит, уже 4-ый день не может попасть к терапевту.

В 8.05 начался прием. За 10 минут, которые у врача пробыл парень, пришла только одна женщина — по талону.

Время, которое отводится каждому пациенту, — 7 минут. Но на деле кто-то из пациентов сидел в кабинете 5, кто-то 10, а кто-то и 20 минут.

Большого разрыва между временем в талоне и реальным был небольшой, потому что некоторые пациенты просто не пришли на прием.

— Людей сегодня мало, даже странно, — резюмирует одна из бабушек в ожидании своей очереди. К ней подключаются и другие. Женщины делают вывод, что «люди просто еще не проснулись».

С ними нельзя не согласиться: с 8.00 до 10.30 три человека приходили «просто спросить» и 15 — на прием к врачу по талону.

«Не могу сказать, что пациенты полностью не увидят очередей в поликлиниках»

— Мы тоже мониторим ситуацию, выходим в учреждения здравоохранения. И для нас, когда складываются большие очереди, — это уже редкость, нестандартная ситуация, — говорит Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

По словам специалиста решить извечную проблему всех поликлиник помогли онлайн-регистрация и предварительная запись в регистратуре.

— Конечно, я не могу сказать, что пациенты полностью не увидят очередей в поликлинике, — отметил собеседник. — Но все, что мы делаем, способствует тому, чтобы правильно спланировать работу учреждений здравоохранения.

— При этом онлайн-регистрация породила другую нестандартную ситуацию: пациентов у врача нет, но и взять к нему талон нельзя, так как кто-то записался и не пришел.

— Сейчас процент недоходов по онлайн-регистрации у нас составляет плюс-минус 10−15%. По этой причине мы выкладываем в интернет не все талоны, а 20−30%. Максимум 40% — к отдельным специалистам. Отмечу, регистратура у нас имеет связь с любым кабинетом и должна сразу реагировать на такую ситуацию. При необходимости специалисты отправляют пациента к свободному доктору. К тому же, у нас всегда есть административный дежурный, дежурный терапевт, помощник врача.

Дмитрий Чередниченко рассказал, что вопрос о том, чтобы наказывать тех пациентов, которые забронировав талон через интернет и не пришли, они не рассматривали.

— Здесь мы можем уповать только на совесть человека, если записался, то подойди.