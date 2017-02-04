С июня с Белорусским детским хосписом работает Ольга Александр — преподаватель Высшей школы парфюмеров в Париже. В Беларусь она приехала из Бельгии, чтобы с помощью запахов помочь девяти тяжелобольным детям улучшить их состояние, сон и настроение.



Ольга Александр. Фото предоставлено Белорусским детским хосписом.

Ольга — эксперт по ольфакторной психодиагностике и терапии.

— Ольфакторная терапия — это лечение запахами, — поясняет Ольга. — С помощью ароматов мы пробуждаем некоторые скрытые или утерянные эмоции и воспоминания. Ведь обоняние — это то чувство, которое обрабатывается лимбической системой головного мозга, ответственной за эмоции и память.

Поработать с Белорусским детским хосписом Ольге посоветовала ее партнер-белоруска по научно-исследовательской фирме врач Елена Вайнилович.

Так появилась акция «Парфюм ангела», в которой участвуют знаменитые парфюмеры из Франции, Италии и Германии, подопечные хосписа и Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

— Подготовительная работа началась в июне, а первую ольфакторную диагностику я провела в ноябре, когда я приехала в Минск, — продолжает эксперт. — Работники хосписа подобрали мне девять пациентов. Это онкобольные дети и ребята с неизлечимыми заболеваниями, которым оказывают паллиативную помощь.

Диагностика им предстояла не совсем обычная и напоминала игру в запахи.

— Я давала им почувствовать, как пахнет перец, кока-кола, свежее утро, скошенная трава, — перечисляет собеседница. — Посмотрела, как они реагируют на те или иные ароматы: что узнают, какие у них возникают ассоциации и воспоминания. Затем проанализировала полученные результаты, составила для парфюмеров ольфакторное задание — создать индивидуальный запах для каждого ребенка.

Почти три месяца после занятий и в выходные 45 студентов из Высшей школы парфюмеров в Париже создавали специальные запахи для ребят из хосписа.

— Работали бесплатно, за группой в 2−4 человека был закреплен конкретный ребенок и семья, — рассказывает Ольга. — В итоге, для каждого подопечного студенты сделали 3−4 вида ольфакторных стимуляторов, проще — запахов.

Каждая парфюмерная композиция была апробирована и разрешена специалистом по токсикологии и иммунологии. В течение нескольких дней пробники передадут семьям подопечных хосписа.

«Аромат наносится на салфетку и несколько минут ребенок его вдыхает»

Каждый запах ребенок и родители будут тестировать неделю.

— Все просто: аромат наносится на салфетку и несколько минут ребенок его вдыхает, — озвучивает механизм терапии специалист. — И так каждые четыре часа. Конечно, если пациент совсем маленький — есть у нас и двухлетний мальчик, — то ему достаточно проводить процедуры и 2−3 раз в день.

Еще одна часть терапии — сбор научных данных. Их будут получать из анкет, которые параллельно начнут заполнять родители и психологи, работающие с семьями. Здесь взрослые будут отмечать снижение болевых ощущений ребенка, улучшение сна, настроения. А также записывать свои эмоции. Ведь аромат рассчитан не только на то, чтобы помочь детям, но и поддержать тех, кто постоянно находится рядом с ними, испытывая постоянный стресс.

— Позже мы определим тот запах, который лучше всего действует на малыша, и 500 мл подарим семье.

— Как в идеале запах должен измениться состояние ребенка?

— Улучшить, — поясняет Ольга. — Я четыре года изучаю, как ароматы влияют на эмоционально-волевую сферу человека. Научно доказано, что правильный запах снижает стресс, состояние тревоги, улучает аппетит, укрепляет сон, дарит хорошее настроение.

— Ольфакторная терапия направлена на то, чтобы улучшить эмоциональное состояние, — подводит итог Ольга Захария, психолог Белорусского детского хосписа. — Много дней ребята, которые находятся в тяжелом состоянии чувствуют одинаковые запахи, видят один и тот же свет, предметы. Из-за этого они не только не развиваются, но и утрачиваются способности, которые у них есть. Поэтому мы ищем все возможности для их сенсорной стимуляции. Терапия запахами — одна из них.

Во время следующего визита в Беларусь Ольга планирует привезти индивидуальные ароматы, созданные знаменитыми парфюмерами, для десяти онкобольных детей — пациентов Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Летом на базе Белорусского детского хосписа запланировано создать библиотеку запахов. Их смогут использовать в работе психологи хосписа и онкоцентра.