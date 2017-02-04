МИНСК, 5 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило о том, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних, об этом в Facebook написала официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Беларуси Марина Бинкевич.

"Сейчас среди детей новомодной стала игра: "Беги или умри!" Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь", — отметила Бинкевич.

По ее словам, водителям нужно быть предельно внимательными, когда видят детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься прямо под колеса.

Она также призвала родителей проверить, в каких группах в соцсетях находятся их дети. По ее словам, в соцсетях появилась новая игра, она опасна тем, что провоцирует детей на совершение суицидов.

"Дети "покупают" свою смерть! Приобретая приложение, за ними закрепляется человек, следящим за выполнением заданий, последним этапом игры — является суицид", — предупредила Бинкевич.

Она посоветовала родителям обратить внимание на следующее: "Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать, рисует китов, бабочек, единорогов, в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего…" хэштеги: домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28".

Она также отметила, что признаком вовлечения в опасную игру является то, что ребенок переписывается в вайбере (и других мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Бинкевич также назвала "опасные" хеш-теги-: #f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть.