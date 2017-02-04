Вечер встреч выпускников, который выпадает на первую субботу февраля, наполнил актовые залы школ и залы кафе и ресторанов по всей стране. Увидеться с одноклассниками и учителями собрались и те, кто только полгода назад сменил парту на университетскую скамью, и те, кто уже сходил на школьный выпускной с детьми.

TUT.BY побывал на встречах одноклассников, расспросил о школьных мечтах и воспоминаниях, учителях и одноклассниках , а также о том, как строить отношения так, чтобы спустя годы было радостно встречаться с одноклассниками.

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