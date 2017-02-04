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В Беларуси выступают за принятие нового закона о домашнем насилии
05.02.2017 20:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Более полутысячи обращений от жертв домашнего насилия каждый день поступает в белорусскую милицию. Где и как укрыться от тирана узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.
Бьет - не значит любит. Чтобы понять это и уйти от мужа-тирана, Ольге понадобилось два года. Он сломал ей нос, выбил зуб и повредил бровь.
После очередного скандала Ольга написала заявление в милицию. Пока идет разбирательство, муж живет в их общей квартире, а ей пришлось забрать ребенка и уехать.
Женщины с детьми, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, могут в безопасности находиться в SOS-доме временного проживания до полугода. Но, чтобы обеспечить эту безопасность, каждый, кто сюда попадает, должен подписать соглашение о неразглашении информации.
Этот дом всегда заполнен. Сниматься все двадцать человек, что живут здесь сейчас, не захотели. Слишком высока цена огласки. Женщины напуганы, с ними работает психолог. Для мам и детей есть все условия.
Спрятаться от тирана можно не только в таких домах, но и в кризисных комнатах. Их в стране более ста. Проживание в них также бесплатное.
Специалисты уверены: найти управу на домашнего тирана можно. Только необходим новый закон.
Если женщина напишет заявление о побоях и отнесет его в милицию, дебоширу придется ответить. Это может быть штраф, «путевка» в лечебно-трудовой профилакторий или уголовная ответственность.
Специалисты призывают не молчать тех, кто стал жертвой или свидетелем
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По мнению психологов, новый закон должен позволить обращаться за помощью не только самой женщине, но и ее родственникам и ее соседям.
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