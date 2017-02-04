Более полутысячи обращений от жертв домашнего насилия каждый день поступает в белорусскую милицию. Где и как укрыться от тирана узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Бьет - не значит любит. Чтобы понять это и уйти от мужа-тирана, Ольге понадобилось два года. Он сломал ей нос, выбил зуб и повредил бровь.

«Он бьет почти всегда по лицу. Чтобы взорваться, ему достаточно просто малейшего неповиновения. Я приготовила суп, а он сказал, что слишком соленый, и ударил. Я боялась и молчала, стыдно было, и сейчас боюсь, что найдет и убьет», - рассказала Ольга.

После очередного скандала Ольга написала заявление в милицию. Пока идет разбирательство, муж живет в их общей квартире, а ей пришлось забрать ребенка и уехать.

Женщины с детьми, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, могут в безопасности находиться в SOS-доме временного проживания до полугода. Но, чтобы обеспечить эту безопасность, каждый, кто сюда попадает, должен подписать соглашение о неразглашении информации.

Этот дом всегда заполнен. Сниматься все двадцать человек, что живут здесь сейчас, не захотели. Слишком высока цена огласки. Женщины напуганы, с ними работает психолог. Для мам и детей есть все условия.

Спрятаться от тирана можно не только в таких домах, но и в кризисных комнатах. Их в стране более ста. Проживание в них также бесплатное.

«Чтобы вас заселили в кризисную комнату, необходимо сначала обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения. Адреса и телефоны центров размещены на сайтах рай- и горисполкомов, а также на сайте Министерства труда и социальной защиты», - рассказала главный специалист отдела Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Елена Комлик.

Специалисты уверены: найти управу на домашнего тирана можно. Только необходим новый закон.

«Закон о предотвращении домашнего насилия, конечно, помогал бы привлекать к ответственности мужчин. Ведь сейчас можно привлечь к ответственности только по заявлению женщины. А женщины не всегда могут это сделать, у них не хватает ресурсов, они зависимы эмоционально, а иногда экономически. Иногда просто напуганы и не могут написать заявление, либо пишут и забирают. А закон позволит обращаться за помощью не только самой женщине, но и ее родственникам, соседям и всем окружающим», - поделилась психолог Ирина Панкова.

Если женщина напишет заявление о побоях и отнесет его в милицию, дебоширу придется ответить. Это может быть штраф, «путевка» в лечебно-трудовой профилакторий или уголовная ответственность.

Специалисты призывают не молчать тех, кто стал жертвой или свидетелем домашнего насилия , а обращаться за помощью к полицейским и психологам.