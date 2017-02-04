Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко провел «Большой разговор с журналистами» . Встреча продолжалась рекордное время - более семи часов. В ходе беседы Лукашенко сконцентрировался на своей стране и на отношениях с ближайшими соседями. В частности, с Россией. Глава государства успел рассказать о многом - от беженцев до именного шоколада. Его речь тут же разлетелась на цитаты. Телеканал «МИР 24» приводит некоторые наиболее яркие цитаты.

ПРО МИГРАНТОВ

Слушайте, я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится из-за того, что там происходит из-за руководителей. Стенают, плачут, делят этих беглецов по пятьсот человек, по тысяче человек. А я сижу и думаю: Боже мой, мы за два года с Украины приняли 170 тысяч человек, и не только с Украины.

ПРО ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства. Как я всегда говорю, нашего Отечества - Беларуси и России . Это наше общее.

Вы должны понимать: пока я президент ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Но вы должны понимать, что в России разных сил море.

ПРО СМЕРТНУЮ КАЗНЬ

Не торопитесь. Скоро Европа к этому придет. Я им часто говорю: давайте начнем с Америки. Давайте заставим их отменить смертную казнь. И других, где вы деньги большие берете, обнимаетесь, и так далее и тому подобное. Нет! Вот они двойные стандарты. Что меня сдерживает: я не имею права отменить или наложить мораторий на смертную казнь, у нас референдум прошел.

ПРО ЧЕСТНОСТЬ

Мой закон для детей и для всей семьи - не тронь чужое! Не может быть тайной это. Рано или поздно это вылезет. И мы все же со свечкой стоим. Вот священники есть здесь. Как можно брать в руки свечку, если ты не честный?

ПРО СЫНОВЕЙ

Мне нравится, что младший сын не хочет быть президентом. У него нет этой болезни. Старшие тоже. Особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью, не думают, что президент - это царствование.

ПРО ШОКОЛАД

Скоро мой шоколад появится. Выйдет под брендом «Президент». Я хочу поделиться с вами им. Я не люблю несладкий шоколад. Нашли технологии. Он достаточно сладкий, но без сахара.

ПРО ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТИЛЬ

Обмерила, через месяц костюм. В 10 раз дешевле, чем Бриони. С тех пор я шью только свое. Рубашка импортная, но умеют, умеют шить. Галстук тоже не наш. Я хочу, чтобы мы больше делали своего. Поверьте: за что бы мы ни взялись, мы умеем это делать.

ПРО ЗАРПЛАТУ

500 долларов - средняя зарплата в стране. Это то, что государство должно помочь заработать человеку. Чтобы он мало-мальски мог жить в той системе экономической, которую мы с вами создали. Все остальное не запрещается, приветствуется. Тысяча, две тысячи. Кто сколько заработает.

ПРО МЕЧТУ

Я был бы рад, если бы у белоруса всегда была в кармане копейка, чтобы он мог удовлетворить свои собственные потребности. Что касается государства, то мое желание, чтобы моя страна, в которой я первый президент, была очень удобной, спокойной и комфортной для жизни людей.