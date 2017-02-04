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Жарко пообещал по 500, новые школьные программы и санитарные правила

05.02.2017 20:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Вице-премьер Василий Жарко в эфире программы «Контуры» на ОНТ рассказал, как будут реализовывать задания и поручения президента, озвученные главой государства в пятницу.

«Работа над новой программы идет постоянно. Учителя, родители, все признают, что программа перегружена, несовершенна и требует доработки», - отметил Жарко. Для этого, сообщил он, создана рабочая группа, в которую входят опытные учителя, руководителя институтов.

Первые результаты работы группы Жарко пообещал уже к новому учебному году.

Вице-пермьер также признал, что учителя иногда выполняют не свойственные им функции — по просьбе МВД выясняют, почему ребенок дорогу не там перешел дорогу, идут в семью. Жарко отметил, что учитель должен воспитывать ребенка вместе с родителями, но, в первую очередь, его задача — дать в полном объеме учебную программу.

«Его задача — научить ребенка. Тогда не понадобятся репетиторы», — уверен Жарко.

Он призвал не отказываться от достижений советской школы, но и не замыкаться, ведь «мы живем в открытом мире».

Вице-премьер также подтвердил, что в Беларуси достаточно средств, чтобы финансово подтвердить статус социального государства.

Жарко заверил, что в Беларуси есть возможность выполнить президентское требование увеличения средней зарплаты до 500 долларов. Он отметил, что из 58 видов экономической деятельности 20 видов в декабре 2016-го уже вышли на 1000 рублей и более. Увеличивать зарплату он предложил за счет «улучшения работы экономического блока», повышения производительности труда, оптимизации управленческого аппарата.

Он также рассказал, как будет выполнено требование президента о сокращении проверок бизнеса. Жарко, ответственный за работу санитарных служб, рассказал, что санитарные нормы будут упрощены. Новые санитарные нормы в общепите будут подписаны на следующей неделе, нормы для торговли будут разработаны до конца месяца.

 
 
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Вице-премьер также подтвердил, что в Беларуси достаточно средств, чтобы финансово подтвердить статус социального государства.

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