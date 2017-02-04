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Великое переселение: белорусских зубров отправляют в Россию

05.02.2017 20:54 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси идет большое переселение зубров. Из Гродненских лесов их увезут в Смоленский национальный парк. Как переправить и не навредить, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Элина Дашкуева.

В Смоленской области животные будут привыкать к новому лесу. Для того, чтобы поймать 700-килограммовую самку, для российского заповедника в хозяйстве специально сделали вольер в несколько тысяч гектаров. Зверь быстро привык к кормушкам, а вот ловушки старательно обходил. Пришлось идти на хитрости и насторожить деревянные механизмы в последний момент, когда смоленская сторона подтвердила свою готовность.

«Ничего не захлопывается. Вчера позвонили, что готовы принять, мы ловушки насторожили. Вчера попались два больших самца и два маленьких. Сегодня приезжаем: четыре маленьких и две самки. Маленьких выпустил, самки есть», - поделился зоотехник Александр Сасимович.

При таком отлове и перевозке крайне важно не навредить животному. Поэтому специалисты не применяют медицинские препараты. Вводить их слишком рискованно.

Перевозить исполинов также непросто. Чтобы зубр не разнес в щепки контейнер, пространство в нем ограничено до минимума. У российских коллег уже есть собственная популяция зубров, но ее хотят расширять. Лучшими кандидатами стали белорусские особи. Эксперты уверены: уже через год в смоленском парке появятся первые зубрята от озерских мам. Количество переселенных особей в Витебскую область за год уже выросло с 50 до 100. К слову, проект переселения зубров на территории СНГ - это дуэт биологии и экономики. В гродненском хозяйстве сейчас отмечают рост спроса над предложением.

«Продажа живых животных за пределы охотхозяйства очень выгодна. Я уже говорил, в прошлом году было более двух с половиной миллиардов в выручке от продажи зубров», - рассказал директор охотничьего хозяйства Александр Шишко.

Пять зубров уже едут в Смоленск, расстояние до нового места жительства составляет 500 километров. На границе их встретят представители национального парка. Кстати, у гродненского хозяйства уже есть договоренность и с другими российскими регионами. Белорусского исполина в свою популяцию хотят включить и в Азербайджане.

 
 
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Эксперты уверяют, что уже через год в Смоленском национальном парке появятся первые зубрята.

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