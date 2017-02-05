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Жарко: к новому учебному году учебники будут переработаны

05.02.2017 20:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко поручил Минобразования переработать учебники и дал срок — к началу нового учебного года.

Жарко: к новому учебному году учебники будут переработаны
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я уже дал поручение Министерству образования создать рабочую группу, которая займется переработкой учебных программ. К новому учебному году они будут переработаны", — заявил Жарко в программе "Контуры" на ОНТ.

Он отметил, что уже идет проработка всех учебных программ по всем предметам.

Жарко признал, что школьные программы перегружены. "Я встречаюсь с учителями, и они тоже говорят, что школьные программы перегружены", — сказал вице-премьер.

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Он также отметил, что при работе над новыми школьными программами будет учитываться опыт советской школы, а также новые достижения современных образовательных систем европейских стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер правительства Беларуси признал, что школьные программы перегружены.

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