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Жарко: к новому учебному году учебники будут переработаны
05.02.2017 20:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко поручил Минобразования переработать учебники и дал срок — к началу нового учебного года.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я уже дал поручение Министерству образования создать рабочую группу, которая займется переработкой учебных программ. К новому учебному году они будут переработаны", — заявил Жарко в программе "Контуры" на ОНТ.
Он отметил, что уже идет проработка всех учебных программ по всем предметам.
Жарко признал, что школьные программы перегружены. "Я встречаюсь с учителями, и они тоже говорят, что школьные программы перегружены", — сказал вице-премьер.
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