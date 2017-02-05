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Мужчина погиб на пожаре в Жлобинском металлургическом колледже
05.02.2017 21:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 февраля. При пожаре в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, спасена женщина.
Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 5 февраля в 10.41 в областной центр оперативного управления от диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещения о чрезвычайных ситуациях "Молния" поступило сообщение о пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледж.
По прибытии к месту вызова спасатели установили, что открытым огнем горит подсобное помещение на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания, а в самом здании колледжа сильное задымление. На улице спасателей встретил сторож, который сообщил о том, что внутри здания находятся люди.
При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на первом этаже здания в коридоре на полу, в 30 метрах от очага пожара, был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина -- сотрудник учреждения. Его вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. В кабинете на третьем этаже здания была обнаружена и спасена работник колледжа.
В результате пожара огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа. Причина пожара устанавливается.
Проверку по данному факту проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета.
Здание колледжа -- 1999 года постройки, режим работы -- ежедневный (по будням количество учащихся 400 человек, персонала 127 человек). Сторожевую охрану осуществляет круглосуточно один человек. Со слов директора учреждения, 6 февраля учреждение будет работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 5 февраля. При пожаре в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, спасена женщина. Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 5 февраля в...
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