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Мужчина погиб на пожаре в Жлобинском металлургическом колледже

05.02.2017 21:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 февраля. При пожаре в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, спасена женщина.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 5 февраля в 10.41 в областной центр оперативного управления от диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещения о чрезвычайных ситуациях "Молния" поступило сообщение о пожаре в Жлобинском государственном металлургическом колледж.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что открытым огнем горит подсобное помещение на первом этаже кирпичного четырехэтажного здания, а в самом здании колледжа сильное задымление. На улице спасателей встретил сторож, который сообщил о том, что внутри здания находятся люди.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на первом этаже здания в коридоре на полу, в 30 метрах от очага пожара, был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина -- сотрудник учреждения. Его вынесли на улицу и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть. В кабинете на третьем этаже здания была обнаружена и спасена работник колледжа.

В результате пожара огнем уничтожено имущество в подсобном помещении на первом этаже здания, закопчены стены в коридоре первого этажа. Причина пожара устанавливается.

Проверку по данному факту проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета.


Здание колледжа -- 1999 года постройки, режим работы -- ежедневный (по будням количество учащихся 400 человек, персонала 127 человек). Сторожевую охрану осуществляет круглосуточно один человек. Со слов директора учреждения, 6 февраля учреждение будет работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен.



Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 февраля. При пожаре в Жлобинском металлургическом колледже погиб мужчина, спасена женщина. Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 5 февраля в...

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