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Белорусский каноист Максим Петров исключен из списка антидопингового агентства
05.02.2017 19:09 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 февраля. По информации телеканала ОНТ, 5 февраля стало известно, что белорусский каноист Максим Петров (единственный представитель мужской сборной Беларуси, который до сих пор оставался отстраненным от соревнований за употребление запрещенных веществ – ОНТ.) также исключен из списка антидопингового агентства.
"В допинг-пробе, взятой у Петрова весной во время тренировочных сборов во Франции, обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония, -- говорится в репортаже телеканала в новостной программе. -- Но по решению арбитражного суда в Лозанне, это не достаточное основание для отстранения от соревнований. Дело в том, что мельдоний в список запрещенных препаратов был внесен в январе 2016-го, однако действующее вещество может выводиться из организма до полугода. Пробы, из-за которых мужскую сборную Беларуси по гребле отстранили от участия в соревновательном процессе, были взяты у спортсменов в апреле".
Как заявил в интервью ОНТ главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, "там была небольшая норма превышения. Если уже такое решение принимает суд, арбитражный суд, я думаю, и WADA что-то уже решило и в ближайшее время и, возможно, они вообще объявят допустимую норму этого препарата". "Это очень приятно – все улыбаются, все довольны, все поздравляют, что наконец правда восторжествовала. Этого положительного решения, такого глобального, мы уже ждали и понимали его", -- отметил он.
ОНТ напоминает, что белорусские гребцы, несмотря на годовую дисквалификацию, которую, недавно отменили, не прекращали тренировки и уже в мае готовятся представлять страну на этапах мировых первенств. А между тем Национальный олимпийский комитет Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ о возмещении морального вреда в связи с отстранением спортсменов от участия в Олимпиаде 2016 года и других международных стартах, а также о компенсации средств, которые страна четыре года тратила на подготовку к Олимпийским играм. Там фигурирует сумма в 2,5 млн долларов. Если до 23 февраля Международная федерация каноэ не предпримет никаких шагов, иск будет подан.
Как сообщалось ранее, вечером 23 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнюю дисквалификацию с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
21 января Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, что решением от 7 декабря 2016 года Французское антидопинговое агентство приняло решение о прекращении расследования в отношении четырех белорусских гребцов, инициированного после заявления ФАДА от 30 июня 2016 года о наличии запрещенного вещества мельдония в допинг-пробах мужской команды по гребле на байдарках и каноэ.
В связи с отсутствием нарушений антидопингового законодательства было принято решение о прекращении расследования в отношении Александра и Андрея Богдановичей, Дмитрия Хильченко и Александра Лепешко. На тот момент ФАДА продолжало расследование только в отношении Максима Петрова.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 5 февраля. По информации телеканала ОНТ, 5 февраля стало известно, что белорусский каноист Максим Петров (единственный представитель мужской сборной...
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