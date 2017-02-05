Двух гражданок Украины почти со 120 килограммами сала и другим контрабандным товаром задержали пинские пограничники.

В последний день января на железнодорожной станции «Горынь» в поле зрения сотрудников одноименного пункта пропуска попали две гражданки Украины.

Прибыв из соседней страны на одном поезде, они направлялись к другому, следовавшему до Лунинца. На двух тележках женщины перемещали несколько крупногабаритных сумок. В этих сумках при досмотре с привлечением сотрудников таможни выявлены товарно-материальные ценности без соответствующих документов.

— Гражданки соседнего государства перемещали около 115 килограммов сала, 25 бутылок ликероводочных изделий и 62 килограмма грецких орехов. Все это они переместили через границу мелкими партиями под видом товаров для личного пользования путем раздачи третьим лицам. Контрафактные продукты нарушительницы планировали реализовывать на территории Республики Беларусь незаконно. Общая сумма изъятого товара составила более двух тысяч белорусских рублей, — отметил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.