На улице Волгоградской ведутся последние приготовления к открытию универсама «Рублевский». Поначалу торжественный старт планировали на День влюбленных, но позже открытие перенесли на День защитника Отечества, 23 февраля, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Дмитрий Курашов

Специалисты СООО «Белинтерпродукт» провели в Бресте масштабную работу по набору персонала. На брестском предприятии будут работать 90 человек — торговый персонал и специалисты отдела собственного производства.

Универсам «Рублевский» в Бресте — это 72-й магазин сети. Новый зал занимает площадь 960 квадратных метров; в ассортименте — более 8000 наименований. 80 процентов всех товаров сети — отечественных производителей, по некоторым группам — молочные изделия, мясо, мясопродукты, хлебобулочные изделия — удельный вес отечественного продукта приближается к 100 процентам.