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Первый "Рублевский" открывается в Бресте
06.02.2017 07:23 — Новости Общества | Tut.by
На улице Волгоградской ведутся последние приготовления к открытию универсама «Рублевский». Поначалу торжественный старт планировали на День влюбленных, но позже открытие перенесли на День защитника Отечества, 23 февраля,
Специалисты СООО «Белинтерпродукт» провели в Бресте масштабную работу по набору персонала. На брестском предприятии будут работать 90 человек — торговый персонал и специалисты отдела собственного производства.
Универсам «Рублевский» в Бресте — это 72-й магазин сети. Новый зал занимает площадь 960 квадратных метров; в ассортименте — более 8000 наименований. 80 процентов всех товаров сети — отечественных производителей, по некоторым группам — молочные изделия, мясо, мясопродукты, хлебобулочные изделия — удельный вес отечественного продукта приближается к 100 процентам.
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Открытие запланировано на 23 февраля.
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