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Аренду за неэффективно используемые участки земли в Могилеве увеличили в 5 раз

06.02.2017 07:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Арендная плата за неэффективно используемые участки земли в Могилеве возросла в 5 раз. Такое решение принял горисполком. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу.

Ежегодная арендная плата увеличена в 5 раз за земельные участки или их части, включенные в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены.

Также возросла в 2,5 раза плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и расположенные на территории города, которые предоставлены в аренду юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Исключение — земельные участки или их части, предоставленные организациям для строительства и (или) обслуживания жилых домов, гаражей.

Этим же решением горисполком в 2 раза уменьшил годовую арендную плату за земельные участки клубов по игровым видам спорта, а также организаций инвалидов, оказывающих услуги автомобильных стоянок, если численность инвалидов в них составляет не менее половины от списочной численности работающих.

 
Теги: Могилев
 
 
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