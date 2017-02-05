Доброе утро!

Просыпаемся, собираемся на работу… Как что надевать? Носки черные, импортные, трусы свои, костюм не-Brioni, галстук красный, как у Трампа. Если вы не понимаете, о чем речь , — значит, вы не слушали президента целых 7 часов, как мы. Все, о чем Александр Лукашенко в пятницу говорил с журналистами и страной, — здесь . Самые яркие цитаты в видео — здесь . Вдохновитесь за чашкой утреннего кофе.





ВАЖНОЕ

В воскресенье вице-премьер Василий Жарко рассказал, как будут реализовывать задания и поручения президента , озвученные им в пятницу. Вроде бы уже у новому учебному году у наших детей будет новая школьная программа!

Мы же позволили себе немного разобрать «Большой разговор»: обозреватель Юрий Дракохруст порассуждал , почему вместо вечного вопроса «что делать» президент отвечал на тоже важный, но другой вопрос — «кто виноват». А редактор рубрики «Деньги и власть» Ольга Лойко, которая присутствовала на встрече, сетует, что уже через полтора часа некоторые за круглым столом загрустили — разговор оказался привычным монологом, а президент очевидно охотнее предавался воспоминаниям, избегая углубляться в экономические реалии. «К примеру, злополучные „попиццот“. Нехорошие недоолигархи (олигархов у нас, как известно, нет) должны обеспечить работникам приличную зарплату, прежде чем отправляться на Канары. Прекрасно, но у нас 70% ВВП создается в госсекторе, а не у частника. Кто обеспечит по 500 сотрудникам госпредприятий, годами генерирующих убытки? Печатный станок?»

Российский политик Владимир Жириновский, кстати, в выходные назвал нашего президента «ласковым теленком» и предложил Беларуси присоединиться к России. «Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства». Ох какие баталии начались на наших форумах!

По традиции раз в квартал в Беларуси пересматривают минимальные трудовые и социальные пенсии. Они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько теперь получат пенсионеры .

Бедные белорусские дети по субботам в школах будут готовиться к «выходу в самостоятельную жизнь» . Например, считает министр образования, им не хватает часов труда: в школе с 5-го по 9-й класс на трудовое обучение выделяется всего лишь один час в неделю. «А ведь молодой человек или девушка должны иметь навыки, которые могут пригодиться в повседневной, семейной жизни», — сетует Игорь Карпенко. В общем, не будем растить «долбеней, которые не могут отличить молоток от топора».

Хоккеисты порадовали: минское «Динамо» обыграло по буллитам «Югру» и досрочно вышло в плей-офф КХЛ .

В Америке продолжаются волнения вокруг иммиграционного указа Дональда Трампа. После того, как федеральный судья в Сиэтле временно приостановил действие указа, авиакомпании возобновили регистрацию пассажиров, которым документ запрещал въезд в США. А сам виновник торжества президент назвал такое решение судьи «нелепым».

А вот как сейчас выглядит украинская Авдеевка, где более недели идут бои между украинскими военными и представителями самопровозглашенной ДНР. Страшно выглядит.





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Во время « Большого разговора » с президентом он рассказал народу в том числе и о своих резиденциях. Особенно хвалил ту, которая находится на берегу озера Плавно в Березинском заповеднике. «Это наша жемчужина», — сказал о комплексе Александр Лукашенко, а REALTY.TUT.BY посмотрел, что же в нем такого .

Чудесная история о том, как двадцатидвухлетний Сергей служит в армии. Ничего удивительного для его возраста. Только в руках у парня не автомат, а метла и доильный аппарат. Он и еще один парень — Дмитрий — просто проходят альтернативную службу: в привычную срочникам «обычную» армию не пошли по религиозным убеждениям.





А вот очень жизнеутверждающий материал о 20-летней Даше из Бреста, которая нашла в себе силы противостоять раку. «Ко мне в палату подселили женщину. Ее уже нет… Она все время меня подбадривала. Говорила: „Ребенок, мы с тобой еще повоюем!“ С того момента все стало восприниматься по-другому». Даша воюет и обязательно победит, мы верим.

Побывали в обычной поликлинике — на них слишком часто в последнее время жалуются и пациенты, и сами представители системы здравоохранения. Мы считали, сколько пациентов успевает принять один терапевт, сколько минчан заходит в кабинет «просто спросить», сколько — в свое время по талонам. Вам будет интересно .

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