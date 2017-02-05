Просыпаемся, собираемся на работу… Как что надевать? Носки черные, импортные, трусы свои, костюм не-Brioni, галстук красный, как у Трампа. Если вы не понимаете, о чем речь, — значит, вы не слушали президента целых 7 часов, как мы. Все, о чем Александр Лукашенко в пятницу говорил с журналистами и страной, — здесь. Самые яркие цитаты в видео — здесь. Вдохновитесь за чашкой утреннего кофе.
Мы же позволили себе немного разобрать «Большой разговор»: обозреватель Юрий Дракохруст порассуждал, почему вместо вечного вопроса «что делать» президент отвечал на тоже важный, но другой вопрос — «кто виноват». А редактор рубрики «Деньги и власть» Ольга Лойко, которая присутствовала на встрече, сетует, что уже через полтора часа некоторые за круглым столом загрустили — разговор оказался привычным монологом, а президент очевидно охотнее предавался воспоминаниям, избегая углубляться в экономические реалии. «К примеру, злополучные „попиццот“. Нехорошие недоолигархи (олигархов у нас, как известно, нет) должны обеспечить работникам приличную зарплату, прежде чем отправляться на Канары. Прекрасно, но у нас 70% ВВП создается в госсекторе, а не у частника. Кто обеспечит по 500 сотрудникам госпредприятий, годами генерирующих убытки? Печатный станок?»
Российский политик Владимир Жириновский, кстати, в выходные назвал нашего президента «ласковым теленком» и предложил Беларуси присоединиться к России. «Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства». Ох какие баталии начались на наших форумах!
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Бедные белорусские дети по субботам в школах будут готовиться к «выходу в самостоятельную жизнь». Например, считает министр образования, им не хватает часов труда: в школе с 5-го по 9-й класс на трудовое обучение выделяется всего лишь один час в неделю. «А ведь молодой человек или девушка должны иметь навыки, которые могут пригодиться в повседневной, семейной жизни», — сетует Игорь Карпенко. В общем, не будем растить «долбеней, которые не могут отличить молоток от топора».
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