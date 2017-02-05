В Могилеве показания счетчиков электроэнергии в ноябре 2016 года в общежитии № 11 по улице Крупской были необоснованно завышены, говорится в ответе из горисполкома.

В январе 2017 года около 50 жильцов общежития обратились в прокуратуру и горисполком с требованием разобраться с начисленной платой за электроэнергию . По утверждению жильцов, в 20-х числах декабря 2016 года они получили квитанции, согласно которым израсходовали электроэнергии в среднем в 2 раза больше, чем в предыдущем периоде.

«Установлено, что показания электросчетчиков за июнь, сентябрь и октябрь 2016 года значительно ниже, чем показания в аналогичные месяцы 2015 года. Данный факт предполагает то, что предоставленные для расчета показания за июнь, сентябрь и октябрь 2016 года не соответствовали фактическим. На основании изложенного показания за ноябрь 2016 года оказались завышенными за счет неправильно снятых в предыдущие месяцы», — сообщил подписантам зампредседателя Могилевского горисполкома Александр Вераксо.

В письме также отмечается, что работник, ответственный за ранее производимые снятия показаний общих приборов учета электроэнергии, уволен, а мастеру обслуживающего данное общежитие ЖЭУ № 9 строго указано на осуществление контроля по снятию показаний.

Каким образом будет учтено в последующие месяцы имевшее место завышение платы за электроэнергию, в ответе из горисполкома не сообщается.