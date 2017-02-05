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Могилевские власти признали ошибку в начислении платы за электроэнергию жильцам общежития
06.02.2017 07:29 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве показания счетчиков электроэнергии в ноябре 2016 года в общежитии № 11 по улице Крупской были необоснованно завышены, говорится в ответе из горисполкома.
В январе 2017 года около 50 жильцов общежития обратились в прокуратуру и горисполком с требованием
«Установлено, что показания электросчетчиков за июнь, сентябрь и октябрь 2016 года значительно ниже, чем показания в аналогичные месяцы 2015 года. Данный факт предполагает то, что предоставленные для расчета показания за июнь, сентябрь и октябрь 2016 года не соответствовали фактическим. На основании изложенного показания за ноябрь 2016 года оказались завышенными за счет неправильно снятых в предыдущие месяцы», — сообщил подписантам зампредседателя Могилевского горисполкома Александр Вераксо.
В письме также отмечается, что работник, ответственный за ранее производимые снятия показаний общих приборов учета электроэнергии, уволен, а мастеру обслуживающего данное общежитие ЖЭУ № 9 строго указано на осуществление контроля по снятию показаний.
Каким образом будет учтено в последующие месяцы имевшее место завышение платы за электроэнергию, в ответе из горисполкома не сообщается.
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Работник, ответственный за ранее производимые снятия показаний общих приборов учета электроэнергии, уволен.
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