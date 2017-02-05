Февраль намеревается напомнить, за что его зовут лютым зимним месяцем. И несмотря на отсутствие ярких температурных рекордов, на этой неделе вплоть до выходных в областном центре будет весьма холодно и днем, и ночью.





Морозы окрепнут уже ко вторнику 7 февраля — днем будет не меньше -10 °С, а после захода солнца — до -15 °С.

Большого количества осадков синоптиками не прогнозируется, хотя приемущественно днями будет пасмурно, и лишь изредка снег заискрится в лучах февральского солнца.

Наиболее колючими морозы будут в ночь с 8 на 9 февраля — до -18 °С. Поэтому всем тем, кто уходит на работу пораньше, советуем одеваться в это утро теплее обычного.

К пятнице холод на пару тройку градусов ослабнет, на протяжении всего дня — туман, а вечером возможен снег.

Погода в Гомеле и области