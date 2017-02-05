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Лютые морозы. Погода в Гомеле на неделю
06.02.2017 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Февраль намеревается напомнить, за что его зовут лютым зимним месяцем. И несмотря на отсутствие ярких температурных рекордов, на этой неделе вплоть до выходных в областном центре будет весьма холодно и днем, и ночью.
Морозы окрепнут уже ко вторнику 7 февраля — днем будет не меньше -10 °С, а после захода солнца — до -15 °С.
Большого количества осадков синоптиками не прогнозируется, хотя приемущественно днями будет пасмурно, и лишь изредка снег заискрится в лучах февральского солнца.
Наиболее колючими морозы будут в ночь с 8 на 9 февраля — до -18 °С. Поэтому всем тем, кто уходит на работу пораньше, советуем одеваться в это утро теплее обычного.
К пятнице холод на пару тройку градусов ослабнет, на протяжении всего дня — туман, а вечером возможен снег.
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Февраль намеревается напомнить, за что его зовут лютым зимним месяцем. И несмотря на отсутствие ярких температурных рекордов, на этой неделе вплоть до выходных в...
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