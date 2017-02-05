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В Могилев снова придут морозы. Погода на неделю

06.02.2017 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве всю неделю продержится довольно сильный мороз. Самым холодным днем будет среда. При этом будет солнечно, а к выходным мороз спадет, станет пасмурно, возможен снег.


Фото: kvarfoto.ru

Сегодня, 6 января, будет пасмурно. Днем — до -8°С.

Во вторник поднимется порывистый ветер, но будет солнечно. Мороз усилится до -13°С днем. Ночью будет около -19°С.

8 февраля днем также будет солнечно, ветер утихнет. Похолодает до -15°С днем. Ночью ожидается до -20°С.

В четверг, 9 февраля, погода будет по-прежнему ясной. Столбик термометра поднимется на несколько делений — днем прогнозируют около -12°С.

В пятницу потеплеет до -6°С, станет пасмурно. В ночь на субботу возможен снег.

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Теги: Могилев
 
 
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К выходным сильный мороз спадет.

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