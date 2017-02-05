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Погода в Гродно и области на неделю: холодно, облачно, снег и метель

06.02.2017 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Зима возвращается: предстоящая неделя будет снежной и холодной. Синоптики обещают снег, а температура воздуха ночью опуститься до -12 °C. О погоде на Гродненщине сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В понедельник, 6 февраля, будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем — −2…−4°C. Вечером — сплошная облачность и снег. Температура воздуха опустится до −4…−6°C.

Во вторник, 7 февраля, ночью и днем синоптики обещают сплошную облачность, также возможен снег. Станет холоднее. Днем температура воздуха составит
−7…−9°C. Вечером снег и метель. Температура — −9…−11°C.

В среду, 8 февраля, ночью и утром температура будет −10…−12 °C, днем —
−8…−10°C. Сплошная облачность, снег и метель.

В четверг, 9 февраля, сплошная облачность, днем и вечером — снег и метель. Температура воздуха днем — −5…−7 °C.

В пятницу, 10 февраля, ночью и утром — сплошная облачность. Ночью — снег и метель. Температура воздуха — −6…−8°C. Днем — переменная облачность. Без осадков.

В выходные в регионе погода существенно не изменится. Синоптики обещают, что температура составит −6…−8°C. Облачно, но без осадков. Обещают синоптики и дымку.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Зима возвращается: предстоящая неделя будет снежной и холодной. Синоптики обещают снег, а температура воздуха ночью опуститься до -12 °C.

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