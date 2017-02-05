Сегодня в столице областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2017» ведутся работы на нескольких объектах, в том числе преображается автостанция.

Станут более удобными посадочные платформы, которые раньше были достаточно высокими, изменят конфигурацию и площадки, куда подаются автобусы. В окнах уже установлены стеклопакеты, сейчас облицовывается фасад здания. Изменяется интерьер зала ожидания, служебных помещений. Также будут заменены теплоэлектрокоммуникации. Обновление ведется за счет средств автобусного парка № 3 Орши ОАО «Витебскоблавтотранс».





Как рассказал заместитель председателя Дубровенского райисполкома Александр Шатравко, всего к «Дажынкам» планируется обновить более 80 объектов, в том числе 9 улиц, на которых полностью заменят дорожное полотно. В 29 жилых домах будет проведен капитальный ремонт.

Обновление коснется зданий социальной сферы: средней школы № 1, трех детских садов, Дома культуры, стадиона, универмага, почты, детской школы искусств, Дубровенского профессионального лицея.

В здании райисполкома оборудуют зал торжественных обрядов местного загса. Основным объектом станет центральная площадь Дубровно, на которой планируется возвести входную ротонду.

Также здесь будет оборудована детская игровая площадка. Сейчас в основном идет процесс изготовления проектно-сметной документации. Традиционо основная цель преображения райцентра к празднику — улучшение качества жизни населения.