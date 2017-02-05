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Гродненская служба занятости увеличила время работы

06.02.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Для удобства гродненцев, в городской службе занятости введено дополнительное время для консультирования по вопросам регистрации и трудоустройства. Мониторинг обращений горожан в службу занятости показал что, большая активность желающих зарегистрироваться характерна для первой половины дня, тогда как во второй половине — число обращений значительно ниже. По этой причине управление по труду, занятости и соцзащите акцентирует внимание посетителей, что зарегистрироваться в качестве безработного можно в течение всего рабочего дня, сообщает «Гродненская правда».


Фото: hrodna.life

— Более того, для удобства гродненцев, в городской службе занятости введено дополнительное время для консультирования по вопросам регистрации и трудоустройства, — рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Лилия Санюкевич.

В рабочие дни сделать это можно, начиная с 07.00, помимо этого работа не прекращается и в обеденное время — с 13.00 до 14.00. Проконсультироваться можно и по субботам с 08.00 до 13.00.

Ранее сообщалось, что гродненцы занимают очереди в служюу занятости с самого утра. Чтобы зарегистрироваться безработным и иметь шанс найти хоть какую-то работу, гродненцы приходят занимать очередь в местный центр занятости уже с 4 утра. Объясняют это большим потоком людей и медленной работой биржи труда.

— У горожан есть возможность и самостоятельно ознакомиться с перечнем вакантных рабочих мест — на сайте горисполкома, в общереспубликанском банке вакансий, на мониторах, размещенных в службе занятости, получить индивидуальную консультацию, — резюмировала собеседница.

 
 
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Для удобства гродненцев, в городской службе занятости введено дополнительное время для консультирования по вопросам регистрации и трудоустройства.

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