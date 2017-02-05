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Более 420 грузовиков пытаются выехать из Беларуси в Литву

06.02.2017 08:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Более 420 фур стоят в очереди на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Очереди из грузовых автомобилей, выезжающих из Беларуси в Литву, образовались в минувшие выходные. В ГПК пояснили, что появление пробок на данном направлении перед началом рабочей недели вполне закономерно.

Согласно данным ГПК на 08:00 6 февраля, 423 большегруза стоят в очереди в ожидании выезда в Литву:

 

  • "Котловка" — 100 машин
  • "Каменный Лог" — 180
  • "Бенякони" — 74
  • "Привалка" — 69

 

Вместе с тем, по информации пограничников, очередей из легковушек в Литву нет.

Что касается польского направления, в "Брузгах" стоит 23 фуры и 35 легковых авто, в "Козловичах" — десять фур, в "Бресте" — 80 легковых машин.

Пункты пропуска на белорусско-латвийской и украинской границах свободны. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог", меньше всего машин в "Привалке".

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