Мужчину взяли на работу в частную фирму, которая занимается заготовкой леса. С ним заключили договор материальной ответственности, и закрепили за трактором МТЗ-80. В начале февраля, после освоения очередной делянки, руководитель фирмы расплатился с трактористом и предложил оставить технику у того дома.

Вечером, за бутылкой спиртного, 42-летний мужчина разоткровенничался с односельчанином, что директор платит ему мало, несмотря на тяжелую работу. Чтобы хоть как-то восстановить справедливость он думает продать доверенный ему трактор в Россию на металлолом. Собутыльник согласился с доводами друга и предложил показать дорогу до ближайшей российской деревни, где неподалеку есть скупка металла.

— На следующий день тракторист пригнал «Беларуса» на российскую скупку металла и запросил за технику 35 тыс. российских рублей. Скупщик принял у мужчины трактор, выдал ему деньги, а после позвонил в Чечерский РОВД и предложил перегнать трактор обратно в Беларусь, — сообщили в УВД Гомельской области.

Когда директор лесозаготовительной фирмы приехал к трактористу звать его на работу. Уже выпивший мужчина заявил, что пока начальник ему не заплатит — трактор он не увидит. Руководитель не стал торговаться, а сразу обратился в милицию. К этому моменту трактор уже вернули в страну.

В отношении 42-летнего сельчанина возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.