На этой недел погоду в Беларуси будет определять арктический антициклон. Воздушные массы, распространяясь с Карского моря, принесут очень холодную погоду. Сильный ветер усилит ощущение холода, температура будет казаться на 5−7 градусов ниже фактической. Холоднее будет по северо-востоку страны, немного теплее по юго-западу, где скажется влияние фронтального раздела. На отдельных участках дорог гололедица, рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Reuters

Во вторник, 7 февраля, температура в течение суток -12 -18°С, по юго-западу -8 -11°С, ночью по северо-востоку при прояснениях -19 -22°С. Преимущественно по юго-западной половине страны снег.

В среду, 8 февраля, морозы еще окрепнут: ночью -13 -20°С, по северо-востоку -21 -24°С, при прояснениях -25 -28°С, в юго-западных районах -9 -12°С; днем от -9°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку. По юго-западной половине республики снег, слабая метель.

В четверг, 9 февраля, ночью -13 -20°С, по северо-востоку -21 -24°С, при прояснениях -25 -28°С, в юго-западных районах -9 -12°С; днем от -8°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики кратковременный снег.

В пятницу, 10 февраля, ночью -12 -19°С, при прояснениях -20 -25°С; днем -5 -12°С. Преимущественно без осадков.

В выходные дни характер погоды немного изменится — появится облачность, морозы ослабнут. Ночью -8 -15°С, при прояснениях до -20°С; днем -3 -10°С. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны возможен небольшой снег.